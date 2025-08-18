Quy hoạch - Đầu tư Xã Tam Anh tiếp tục triển khai thu hồi đất phục vụ cho 18 dự án lớn Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã (Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Hòa), xã Tam Anh nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai.

Giải phóng mặt bằng dự án Tam Anh Truong Hải Ảnh: VĂN PHIN

Thời gian qua, địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đạt nhiều kết quả.

Đến nay, trên địa bàn xã có 18 dự án lớn đầu tư xây dựng, trong đó xã Tam Anh Nam (cũ) có 9 dự án với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Địa phương thông báo thu hồi đất 670ha, đã thu hồi được 457ha, di dời 4.057 mồ mả, bố trí 264 lô đất tái định cư, tổng kinh phí bồi thường 900 tỷ đồng.

Xã Tam Anh Bắc (cũ) có 7 dự án với tổng diện tích bị ảnh hưởng 90,58ha, có 353 hộ bị ảnh hưởng; xã Tam Hòa (cũ) đang triển khai 2 dự án với diện tích bị ảnh hưởng 47,9 ha.

Cùng với việc tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, xã Tam Anh tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai và xây dựng một cách chặt chẽ, đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm 104 trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn.