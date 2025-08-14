Chính trị Xã Thượng Đức khen thưởng 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ĐNO - Tại hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến xã Thượng Đức lần thứ nhất vào chiều 13/8, UBND xã khen thưởng 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Xã Thượng Đức tặng giấy khen các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: KHẢI KHIÊM

UBND xã Thượng Đức cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; địa phương quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Các tấm gương điển hình của địa phương như: cô giáo Trà Thị Cơ (Trường Mầm non Đại Lãnh), chị Lê Thị Hạ Lành (Trường Mầm non Đại Hưng), chị Nguyễn Thị Trường (thôn Hội Khách Tây), chị Ngô Thị Cẩm Tú (thôn Mậu Lâm), anh Nguyễn Đức Thắng (thôn Thạnh Đại).

Thi đua xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt và được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình như: xây dựng giao thông nông thôn; nông dân sản xuất giỏi; xóa đói, giảm nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, trước khi sáp nhập thành xã Thượng Đức, 3 xã Đại Hưng, Đại Sơn và Đại Lãnh (cũ) đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả; chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học ngày càng được nâng cao. Toàn xã có 8 trường học, trong đó 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 2 trường đạt mức độ 1.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; xây mới và sửa chữa 104 nhà cho người có công với tổng kinh phí 3,37 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,04% (109 hộ), hộ cận nghèo còn 1,57% (75 hộ); 100% hộ nghèo thuộc diện được bảo trợ. Xã vận động kinh phí từ các chương trình, dự án xây dựng 97 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.