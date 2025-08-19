Văn hóa Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm cả nước - Bài cuối: Tạo hướng đi mới từ những đột phá chiến lược Cùng với việc ban hành Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, thành phố đang tạo ra nhiều cơ hội và động lực mới để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển, qua đó góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Vở diễn vũ nhạc kịch “Tiên Sa” ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến

Nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa mang đậm dấu ấn và bản sắc của Đà Nẵng, nhiều đơn vị thuộc ngành văn hóa đã có hướng đi mới và táo bạo khi ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Một trong những sản phẩm văn hóa được công chúng yêu mến trong thời gian qua phải kể đến vũ nhạc kịch “Tiên Sa”. Đây là vở diễn ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều đầu tiên tại Đà Nẵng. Show diễn đòi hỏi nhiều về yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật, với nhiều nhân vật trong nhiều vai diễn khác nhau cùng tham gia biểu diễn để tạo nên tổng thể một vở diễn có nội dung chặt chẽ và xuyên suốt.

Chia sẻ về vở diễn vũ nhạc kịch “Tiên Sa”, NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương cho biết, trong suốt vở diễn, diễn viên sẽ tiếp cận sân khấu từ nhiều hướng trong khán phòng chứ không chỉ duy nhất xuất hiện trên sân khấu chính, tương tác trực tiếp với khán giả để tạo ra sự kết nối chặt chẽ và mang lại cho khán giả trải nghiệm thú vị.

“Sự kết hợp ánh sáng sống động, âm nhạc cao trào và các loại hình múa đa dạng như múa đương đại, ballet, xiếc điêu luyện khiến mỗi cảnh diễn như bức tranh sống động, tràn đầy cảm xúc. Những biểu tượng của Đà Nẵng gần như được tái hiện một cách sống động, sáng tạo và chân thật như bán đảo Sơn Trà, cây đa di sản, làng chài ven biển, hoa thàn mát. Ứng dụng này mang lại cảm giác không gian rộng lớn, giúp khán giả có thể nhìn thấy nghệ sĩ từ nhiều góc độ...”, NSƯT Quang Hào chia sẻ.

Dịp kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức trình chiếu phim 3D Mapping với chủ đề “Câu chuyện Đà Nẵng”. Bộ phim thể hiện những câu chuyện dân gian, huyền sử và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu gắn với sự ra đời, phát triển, vươn lên tầm cao mới của thành phố, đồng thời khắc họa tâm hồn, khí phách người Đà Nẵng.

Cùng với những câu chuyện được kể, phim còn có những hình ảnh, hoạt cảnh mang ẩn ý sâu xa để khán giả khám phá sau khi thưởng thức, như hoạt cảnh Quần đảo Hoàng Sa, điển tích về Chúa tiên Nguyễn Hoàng, lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, trận chiến đèo Hải Vân…

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, đây là tác phẩm phim 3D Mapping trình chiếu ngoài trời có nội dung hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam, khác biệt so với các phân cảnh 3D Mapping tại các chương trình, sự kiện khác. Đây cũng là lần đầu tiên tại Đông Nam Á, hệ thống máy chiếu PT-RQ 50K tân tiến nhất, tương đương hệ thống máy chiếu tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 và chương trình Tokyo Night & Light năm 2024 được đưa vào sử dụng.

Đơn vị cũng hy vọng, tại Bảo tàng Đà Nẵng - công trình được xem là một biểu tượng mới của văn hóa thành phố tiếp tục có những thước phim 3D Mapping được trình chiếu; qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa, điện ảnh, đem đến món ăn tinh thần hấp dẫn cũng như quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mùa lễ hội pháo hoa quốc tế 2025 với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới” đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo (AR) trên ứng dụng Sun Paradise Land mang đến những trải nghiệm tương tác mới lạ, giúp khán giả hòa mình vào không gian lễ hội một cách sống động hơn. Cùng những màn pháo hoa đầy sáng tạo, DIFF 2025 kết hợp những yếu tố văn hóa truyền thống cùng các xu hướng hiện đại, mở ra một kỷ nguyên mới cho thành phố.

Đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, với định hướng xây dựng “Thành phố sự kiện và lễ hội”, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) tiếp tục trở thành một sự kiện thương hiệu của thành phố, qua đó thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là điện ảnh, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện, là cầu nối dành cho các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, khán giả trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi, hợp tác về điện ảnh.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp

Ngày 8/5/2025, UBND thành phố đã ban hành Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu trọng tâm là phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng; phấn đấu đến năm 2030 doanh thu của ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 7,5% GRDP của thành phố Đà Nẵng và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

Đà Nẵng lần đầu tiên trình chiếu phim 3D Mapping “Câu chuyện Đà Nẵng” với hệ thống máy chiếu PT-RQ 50K tân tiến nhất tại Đông Nam Á. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Trong đó, ưu tiên phát triển một số sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phù hợp, có tiềm năng, lợi thế và mang bản sắc riêng của Đà Nẵng như: du lịch văn hóa; phần mềm và trò chơi giải trí; điện ảnh; quảng cáo; nghệ thuật biểu diễn..., góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quan tâm phát triển ngành các ngành: truyền hình và phát thanh, thủ công mỹ nghệ, thời trang; ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát triển bền vững, hình thành sản phẩm văn hóa có thương hiệu uy tín, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, thành phố Đà Nẵng sẽ rà soát và hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để bảo đảm sự phù hợp với bối cảnh phát triển công nghệ, thị trường quốc tế và xu hướng sáng tạo trong các ngành văn hóa.

Thành phố tập trung triển khai hiệu quả các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư từ nguồn xã hội hóa tham gia vào quá trình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sự tham gia của cộng đồng và các doanh nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Quảng Nam, với việc sở hữu vỉa tầng văn hóa sâu rộng và đa sắc màu, thành phố Đà Nẵng cần sớm xúc tiến việc kết nối các vùng văn hóa và các sản phẩm với nhau nhằm tạo nên chuỗi trải nghiệm văn hóa toàn diện.

Thông qua việc triển khai có hiệu quả đề án, thành phố Đà Nẵng sẽ không ngừng phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế với mục tiêu tiếp tục phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa giúp vừa quảng bá bản sắc văn hóa Đà Nẵng với bạn bè trong và ngoài nước, vừa góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” văn hóa của quốc gia - dân tộc.