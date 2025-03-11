Giáo dục - Việc làm Xây dựng môi trường học đường an toàn Nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nhiều trường đại học tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tham gia giao lưu, hỏi đáp thắc mắc tại hoạt động tập huấn kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: NHẬT HẠ

Trang bị kỹ năng nhận diện các nguy cơ

Đầu năm học mới, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng thường tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường kỹ năng, kiến thức cho sinh viên đang theo học. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ tuyên truyền về an ninh, trật tự trường học; trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh các nguy cơ tội phạm học đường như tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao, trộm cắp tài sản và nhiều hình thức vi phạm tinh vi khác đang có xu hướng gia tăng trong đời sống sinh viên…

Mới đây, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) phát động sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và tuyên truyền về chiến dịch chống bắt cóc trực tuyến năm học 2025 - 2026 với sự tham gia của gần 300 sinh viên.

Theo cô Lâm Thị Hồng Nhật, Phó trưởng Phòng công tác sinh viên, Trường Đại học Bách khoa, đầu mỗi năm học, nhà trường thường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên. Đây là hoạt động thiết thực, giáo dục toàn diện sinh viên; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh, tuân thủ quy định pháp luật; từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Sinh viên được các báo cáo viên chia sẻ nhiều thông tin về kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, tuân thủ pháp luật; kiến thức kỹ năng phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội…

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) hào hứng tham gia các hoạt động tuyên truyền về kiến thức pháp luật, phòng ngừa tệ nạn. Ảnh: NHẬT HẠ

Đặc biệt, năm nay Trường Đại học Bách khoa còn tuyên truyền về phòng chống bắt cóc trực tuyến, giúp sinh viên nhận diện rõ các hình thức lừa đảo, chiêu thức giả mạo, xâm nhập thông tin cá nhân, cũng như các biện pháp phòng tránh và xử lý khi gặp tình huống nghi ngờ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trong không gian mạng.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân

Bạn Nguyễn Nhật Nguyên, sinh viên Khoa Môi trường bày tỏ, những buổi tuyên truyền như thế này rất cần thiết và ý nghĩa đối với sinh viên, giúp trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện, phòng tránh rủi ro trong đời sống số. Từ những chia sẻ thực tế, dẫn chứng sinh động về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm công nghệ cao giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hậu quả và tác hại của việc vi phạm pháp luật, lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân trong việc chấp hành pháp luật và chủ động nói không với các hành vi, tệ nạn tiêu cực trong xã hội.

Tương tự, buổi tập huấn kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cũng thu hút sự quan tâm của rất đông sinh viên. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình tập huấn do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai tại nhiều trường học, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số và tinh thần cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc chủ động nhận diện, phòng tránh trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cá nhân.

Báo cáo viên tuyên truyền tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: NHẬT HẠ.

Sinh viên được chia sẻ các chuyên đề chuyên sâu như: Nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội, thương mại điện tử, tài chính số; kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân, ứng xử văn minh, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; hướng dẫn xử lý tình huống và kênh liên hệ hỗ trợ khi gặp sự cố hoặc nghi ngờ bị lừa đảo; trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc giúp sinh viên chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng số.

Bạn Minh Phương, sinh viên năm 2 Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm chia sẻ, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, có chọn lọc là hết sức cần thiết đối với sinh viên. Những buổi tuyên truyền, tập huấn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân khi tham gia môi trường mạng, từ đó hình thành thói quen ứng xử văn minh, tôn trọng người khác và góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, tích cực.

Theo Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Thành đoàn Đà Nẵng Trương Thị Ngọc Phương, thông qua các hoạt động tuyên truyền, sinh viên được cập nhật kiến thức mới về an toàn mạng; góp phần xây dựng thế hệ trẻ vững vàng kỹ năng, bản lĩnh trong thời đại chuyển đổi số, chung tay hình thành một cộng đồng mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.