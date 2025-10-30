Xã hội Phát hiện vết nứt lớn trên đồi, xã Tây Giang di dời khẩn cấp 40 hộ dân ĐNO - Phát hiện quả đồi sau lưng khu dân cư xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 300m, UBND xã Tây Giang khẩn trương sơ tán 40 hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở.

40 hộ dân ở khu dân cư sau làng cổ bị đe dọa bởi sạt lở được di dời ngay trong chiều tối nay. Ảnh: LÊ TIẾN

Chiều 30/10, ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, địa phương vừa kiểm tra thực tế vết sạt lở trên ngọn đồi sau lưng Khu dân cư Làng cổ Tây Giang (thuộc thôn Agrồng). Qua khảo sát, vết nứt kéo dài khoảng 300m, có độ rộng từ 0,3 - 0,5m, một số vị trí sụt lún sâu hơn 2m. Khối lượng đất đá của ngọn đồi này ước tính hơn 5.000m³.

Lãnh đạo xã Tây Giang kiểm tra vị trí xuất hiện vết nứt. Ảnh: LÊ TIẾN

“Chúng tôi thống kê có khoảng 60 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, 18 hộ thuộc diện nguy cơ có thể bị vùi lấp hoàn toàn, 22 hộ có nguy cơ cao bị vùi lấp và 10 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở nếu xảy ra”, ông Arất Blúi cho biết.

Ngay trong chiều 30/10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân sự, thanh niên đã vận động, di dời khẩn cấp 40 hộ dân thuộc nhóm nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, triển khai chốt chặn và đặt biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại khu vực này.

Đất đá trên ngọn đồi đã tràn vào khu dân cư. Ảnh: HỒ QUÂN

Đối với các hộ còn lại trong khu dân cư, chính quyền địa phương đang đánh giá mức độ ảnh hưởng và tiếp tục xây dựng phương án di dời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sạt lở có thể xảy ra.