Thông tin doanh nghiệp Xưởng sản xuất và in bao bì Thành Tiến - cung cấp đa dạng bao bì nhựa Để tìm một đơn vị in bao bì nhựa vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá thành hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu, In bao bì Thành Tiến là sự lựa chọn đáng tin cậy. Với xưởng sản xuất trực tiếp, quy trình khép kín từ khâu thiết kế, in ấn đến gia công, công ty mang đến giải pháp bao bì hiệu quả, đúng tiến độ và đáp ứng tốt mọi yêu cầu đóng gói cho các doanh nghiệp.

Giới thiệu In bao bì giá rẻ Thành Tiến – Xưởng sản xuất và in bao bì nhựa tại TP. Hồ Chí Minh

In bao bì Thành Tiến là xưởng chuyên cung cấp giải pháp bao bì nhựa toàn diện, từ thiết kế in ấn đến sản xuất, đáp ứng linh hoạt cho từng nhu cầu đóng gói của doanh nghiệp. Công ty sử dụng nhiều loại vật liệu như PE, PP, PA, OPP và màng ghép phức hợp, đi kèm nhiều mẫu mã, kích thước và kiểu dáng để phù hợp với từng loại sản phẩm từ ngành công nghiệp thực phẩm đến tiêu dùng hằng ngày.

Xưởng sản xuất được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, giúp việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa đến khách hàng trở nên thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời tối ưu chi phí giao hàng cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực. Với hệ thống máy móc hiện đại cùng các công nghệ in tiên tiến sẵn sàng đáp ứng đa dạng các yêu cầu từ in số lượng nhỏ đến in công nghiệp với độ sắc nét cao và bám lâu, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, công ty còn sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, luôn chủ động cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Bao bì được sản xuất ra đều đảm bảo đúng tiến độ giao hàng, đồng thời phù hợp với mục đích đóng gói của từng khách hàng - từ bao bì thực phẩm, mỹ phẩm cho đến các mặt hàng tiêu dùng khác.

Các loại bao bì ni lông phổ biến tại In bao bì Thành Tiến

Tại In bao bì Thành Tiến, công ty mang đến cho quý khách hàng nhiều lựa chọn bao bì ni lông thông dụng, đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm bao gồm từ túi nilon màng đơn đến những loại bao bì màng ghép phức hợp, đều được sản xuất từ chất liệu bền chắc, linh hoạt trong thiết kế và có thể điều chỉnh kích thước theo từng nhu cầu đóng gói cụ thể của khách hàng.

- Túi ni lông các loại: Sản xuất và in ấn đa dạng chất liệu như PE, PP, OPP, HD có đủ size và nhiều kiểu dáng phổ biến như túi quai ép, túi hột xoài, túi đóng hàng, túi xếp hông, túi xốp 2 quai,… phù hợp đóng gói cho cả nhu cầu dân dụng lẫn công nghiệp.

- Bao bì đóng gói: Cung cấp các loại bao bì màng ghép chuyên dụng dùng để đóng gói thực phẩm và hàng hóa như bánh tráng, gạo, trà, nhang, trái cây sấy… đảm bảo tính an toàn, vệ sinh và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

- Túi zipper: Thiết kế và sản xuất nhiều dòng túi zipper tiện dụng như túi zip chỉ đỏ, zip giấy Kraft, túi zip 8 cạnh, túi đáy đứng, túi có khóa kéo… thích hợp cho các sản phẩm cần bảo quản lâu dài và dễ dàng tái sử dụng.

- Túi hút chân không: Sản xuất các loại túi hút chân không chất lượng cao như túi một mặt trơn - một mặt nhám, hai mặt nhám, hai mặt trơn, túi bạc, túi đựng chè… giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả, kéo dài thời hạn sử dụng và giữ được độ tươi ngon.

- Túi đựng rác: Các loại túi rác với đầy đủ kích thước và kiểu dáng như túi có quai xách, túi rác y tế, túi cuộn 3 màu (Đại - Trung - Nhỏ)... đảm bảo độ dày, độ dai và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Công nghệ in bao bì, túi nilon hiện đại

In bao bì giá rẻ Thành Tiến hiện đang sử dụng các công nghệ in ấn tiên tiến nhằm mang đến những sản phẩm bao bì nhựa có chất lượng vượt trội. Tùy vào chất liệu, số lượng in và mục đích sử dụng, công ty sẽ lựa chọn công nghệ in phù hợp nhất để đảm bảo sản phẩm có hình ảnh sắc nét, màu sắc bền đẹp và chi phí tối ưu cho khách hàng:

- In lụa: giải pháp truyền thống linh hoạt cho đơn hàng nhỏ.

- In ống đồng: sử dụng máy in trục ống đồng dùng trong in ấn bao bì hàng loạt, số lượng lớn.

- In màng ghép phức hợp - giải pháp bao bì đóng gói cao cấp.

Lý do nên lựa chọn In bao bì Thành Tiến

Công ty In bao bì Thành Tiến cam kết mang đến giải pháp bao bì đóng gói tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường:

- Nhà xưởng hiện đại, dây chuyền tiên tiến: Với quy mô sản xuất lớn, dây chuyền in ấn tiên tiến, công ty đảm bảo chất lượng bao bì luôn đạt tiêu chuẩn và đáp ứng mọi yêu cầu.

- Đa dạng chất liệu, kiểu dáng: Bao bì sản xuất từ nhiều chất liệu như PE, PP, OPP, màng ghép phức hợp… với nhiều kiểu dáng và kích thước linh hoạt theo nhu cầu.

- Giá cả cạnh tranh: Chi phí được tối ưu tối đa, đặc biệt với đơn hàng số lượng lớn hoặc thiết kế theo yêu cầu riêng.

- Thiết kế bao bì miễn phí: Hỗ trợ thiết kế logo, hình ảnh, thông điệp thương hiệu hoàn toàn miễn phí giúp sản phẩm thêm chuyên nghiệp và nổi bật.

- Linh hoạt số lượng: Nhận đơn từ 25kg đến 200kg trở lên, phù hợp cho cả cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ lẫn doanh nghiệp quy mô lớn.

- Ưu đãi hấp dẫn: Áp dụng chiết khấu cho khách hàng thân thiết, đơn hàng lớn cùng nhiều chương trình khuyến mãi định kỳ.

- Giao hàng toàn quốc: Vận chuyển nhanh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời giao hàng đến mọi tỉnh thành trên cả nước.

- Quy trình sản xuất rõ ràng - đúng tiến độ: Cam kết thực hiện đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng, kể cả với các đơn hàng gấp hoặc theo mùa vụ.

Thông tin liên hệ đặt In bao bì nhựa theo yêu cầu

Xưởng In bao bì Thành Tiến chuyên sản xuất và in bao bì nhựa giá rẻ theo yêu cầu tại TP. Hồ Chí Minh cam kết mang đến giải pháp đóng gói chất lượng với mức giá hợp lý. Với dịch vụ in ấn nhanh chóng, mẫu mã phong phú cùng sự hỗ trợ tận tình, công ty đã trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.

Thông tin liên hệ:

In bao bì Thành Tiến

Địa chỉ: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0386 398 257

Website: https://inbaobigiare.vn

Email: info@inthanhtien.com