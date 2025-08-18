Thể thao Ý nghĩa chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” Cuối tuần qua, Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước.

Lực lượng công an, người dân, du khách đi bộ hưởng ứng Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Ảnh: PHI NÔNG

Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” vào sáng 16/8, tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng với sự tham gia của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Theo ban tổ chức, “Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Đà Nẵng, hơn 33.000 người là cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách tham gia hưởng ứng, qua đó giúp thông điệp ý nghĩa này lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ sáng sớm, hàng ngàn người tập trung về công viên Biển Đông theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, hát quốc ca và hưởng ứng chương trình đi bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (áo trắng, hàng đầu) cùng người dân đi bộ tại cung đường biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp. Ảnh: XUÂN SƠN

Chị Lê Thị Hòa Bình (phường Hải Châu) cho hay: “Tôi rất vui và phấn khởi khi được tham gia chương trình cùng các thành viên trong gia đình và tất cả mọi người. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân cùng hướng vào kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó, hoạt động là dịp để gia đình tôi tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe”.

Nhiều du khách đến Đà Nẵng dịp này cũng bày tỏ sự ấn tượng và hưởng ứng chương trình.

Anh Nguyễn Nhật Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Không khí trong ngày tham gia đồng hành chương trình tại Đà Nẵng rất sôi nổi, là kỷ niệm đáng nhớ với tôi. Tôi phấn khởi khi bước chân của tôi và mọi người được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia”.

Trong không khí lễ hưởng ứng, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công giải chạy 2025 với chủ đề “Đường chạy sắc màu bình yên”. Hơn 1.600 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng yêu thể thao cùng nhau chinh phục 2 cự ly 5 và 10km.

Đáng chú ý, đây là giải chạy phi lợi nhuận hướng về cộng đồng. Toàn bộ kinh phí kết dư được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội tại Đà Nẵng, do Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai.