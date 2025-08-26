Xã hội Yêu cầu chủ nhà hàng Laluna tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ĐNO - Chiều 26/8, UBND phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng, gia đình ông V. B. C. nhằm đưa ra biện pháp xử lý công trình xây dựng trái phép là nhà hàng Laluna nằm ở đường Huyền Trân Công Chúa (tổ 58 phường Ngũ Hành Sơn) do ông C. làm chủ.

Nhà hàng Laluna xây dựng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng.

Theo ông Nguyễn Nhị, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, sau khi phân tích, đánh giá các nội dung vi phạm của nhà hàng Laluna xây dựng trái phép, lực lượng chức năng yêu cầu gia đình ông V. B. C tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vòng 72 giờ, tính từ chiều ngày 26/8.

Hết thời gian trên, gia đình ông C. không tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, UBND phường Ngũ Hành Sơn tiến hành thực hiện các bước tiếp theo và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

Ông Nguyễn Nhị cho biết, trước đó, sau khi nhận đơn phản ánh của người dân tổ 58 (phường Ngũ Hành Sơn) về việc gia đình ông V. B. C. xây dựng nhà hàng Laluna trái phép ở khu đất trên đường Huyền Trân Công Chúa, trung tâm đã cử lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị đến làm việc, lập biên bản với gia đình ông C.

Bước đầu lực lượng chức năng của phường Ngũ Hành Sơn xác định khu đất này rộng hơn 200m2, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng.