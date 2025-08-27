Đời sống 5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025 Quốc khánh 2/9/2025, Hà Nội mở cửa miễn phí 5 điểm đến: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lịch sử Quốc gia, Mỹ thuật, Làng Văn hóa và Nhà hát Nghệ thuật đương đại.

Đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt bảo tàng, di tích và điểm văn hóa tại Hà Nội đồng loạt mở cửa miễn phí. Chuỗi sự kiện độc đáo, chưa từng có hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bất ngờ cho du khách, đặc biệt là người dân Thủ đô.

1. Bảo tàng Hồ Chí Minh: Bông sen trắng khổng lồ giữa lòng Hà Nội

Nằm sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh là địa điểm không thể bỏ qua trong dịp 2/9. Công trình kiến trúc hình bông sen trắng, khánh thành vào ngày 19/5/1990, đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo. Nơi đây lưu giữ hơn 120.000 hiện vật, tài liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Không gian bên trong bảo tàng rộng lớn, hiện đại với nhiều chủ đề hấp dẫn: từ tuổi thơ, hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, đến những năm tháng lãnh đạo dân tộc giành độc lập.

2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Dòng chảy lịch sử hơn 200.000 cổ vật

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không chỉ là nơi trưng bày cổ vật mà còn là kho tàng tri thức về sự chuyển mình của dân tộc. Nơi đây lưu giữ và trưng bày hơn 200.000 hiện vật, tài liệu phản ánh toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam, từ thời tiền sử đến hiện đại.

Với kiến trúc Á - Âu hòa quyện, bảo tàng là điểm nhấn du lịch đặc sắc giữa lòng Thủ đô, giúp du khách hiểu sâu hơn về truyền thống văn hóa và những cuộc kháng chiến anh hùng.

3. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: “Ngôi nhà” của nghệ thuật

Tại số 66 Nguyễn Thái Học, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút du khách bởi gần 20.000 tác phẩm và hiện vật, từ mỹ thuật cổ đại, dân gian, hiện đại cho đến điêu khắc, sơn mài, gốm sứ...

Cách trưng bày khoa học, sắp xếp theo chủ đề và giai đoạn giúp du khách dễ dàng khám phá sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Kiến trúc kết hợp Pháp cổ điển và nét Á Đông tạo nên một không gian nghệ thuật đầy lôi cuốn.

4. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Vui Tết Độc Lập

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây sẽ tổ chức chuỗi hoạt động "Vui Tết Độc Lập" từ 30/8 - 2/9. Trên diện tích hàng nghìn ha, du khách sẽ được khám phá đời sống, phong tục và kiến trúc của 54 dân tộc.

Khuôn viên được chia thành nhiều khu chức năng như khu làng dân tộc, khu trung tâm văn hóa, khu du lịch, mang đến một không gian vừa chân thực vừa sống động.

5. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam: Múa rối nước miễn phí

Từ ngày 1 - 3/9, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam mở cửa miễn phí, phục vụ các tiết mục múa rối nước và chương trình nghệ thuật, ca nhạc hấp dẫn.

Là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà hát là nơi hội tụ, sáng tạo nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như ca múa nhạc, múa đương đại, kịch múa... Đây cũng là nơi quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các chương trình giao lưu quốc tế.