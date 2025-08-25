Đời sống Vị trí 285 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 Hà Nội lắp 285 màn hình LED tại 18 điểm trọng yếu, phục vụ người dân xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng dịp Quốc khánh 2/9.

Sắp đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội đang tạo ra một sự kiện chưa từng có. Thành phố quyết định lắp đặt hàng trăm màn hình LED khổng lồ để người dân và du khách có thể theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành vô cùng hoành tráng.

22 màn hình "siêu to khổng lồ" tại 18 địa điểm trọng yếu

Để mọi người dân đều có cơ hội chiêm ngưỡng sự kiện lịch sử này, Hà Nội sẽ lắp đặt 22 màn hình LED ngoài trời cỡ lớn tại 18 địa điểm công cộng. Các màn hình này được bố trí tại ba tuyến đường chính, những nơi tập trung đông người và dễ dàng tiếp cận.

Tuyến Văn Cao - Kim Mã - Nguyễn Thái Học:

Cung Thể thao Quần Ngựa

UBND phường Ngọc Hà

Ngã 3 Kim Mã - Núi Trúc

Ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học

Ngã 4 Trần Phú - Lê Trực

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám:

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Vườn hoa góc Hàng Bông, Tràng Thi

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Các công viên và địa điểm công cộng khác:

Công viên Yên Sở

Công viên Long Biên

Công viên Hòa Bình

Công viên Cầu Giấy

Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Lê Duẩn - ga Hàng Cỏ (đối diện Ga Hà Nội)

Tổng cộng 285 màn hình LED, phủ sóng toàn thành phố

Ngoài 22 màn hình mới được lắp đặt, Hà Nội còn huy động thêm 136 màn hình LED đã có sẵn tại các điểm công cộng như trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học và sân vận động.

Đặc biệt, 127 màn hình LED được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa cũng được sử dụng để ưu tiên phát sóng các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Với tổng cộng 285 màn hình LED, đây là một nỗ lực lớn của thành phố, mang đến trải nghiệm diễu binh, diễu hành trực tiếp sống động và đầy đủ nhất cho mọi người dân.