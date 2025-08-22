Đời sống Tổng hợp các điểm xem diễu binh, diễu hành Lễ Quốc khánh 2/9 lý tưởng nhất Tổng hợp điểm xem diễu binh 2/9: Ngã tư Hùng Vương, Cửa Nam, Hàng Khay, sân Quần Ngựa... lý tưởng, thoáng đãng, dễ di chuyển, đón trọn không khí lễ hội!

Các điểm xem diễu binh, diễu hành Lễ Quốc khánh 2/9 lý tưởng có một không hai

1. Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo: Nơi "chia rẽ" các đoàn!

Đây là vị trí lý tưởng để bạn bao quát trọn vẹn các khối diễu binh. Là điểm chia các hướng di chuyển, bạn có thể chứng kiến tất cả các đoàn nhưng hãy lưu ý, hàng ngũ ở đây có thể không đều đẹp do đang chuyển hướng. Để có góc nhìn hoàn hảo, hãy cân nhắc đứng cách ngã tư này vài trăm mét.

2. Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi: Đa dạng hướng, dễ di chuyển!

Khu vực này rộng rãi, thoáng đãng với nhiều hướng để bạn lựa chọn chỗ đứng. Nằm gần trung tâm phố cổ và kết nối giao thông tốt, đây là địa điểm dễ tiếp cận. Nhiều nhà dân và cửa hàng xung quanh cho phép bạn xem từ trên cao một cách thoải mái.

3. Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học: Đón hai đoàn cùng lúc, không phải chờ lâu!

Chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km, bạn có thể đón xem hai đoàn diễu binh cùng một lúc mà không cần chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, khu vực này khá hẹp, có thể gây khó khăn trong việc tìm chỗ đứng và thoát ra sau khi sự kiện kết thúc.

4. Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền: Lựa chọn lý tưởng cho gia đình và du khách!

Đây là đoạn gần cuối của đoàn diễu binh tuyến số 1, là "cứu cánh" cho những ai đến muộn. Xung quanh có nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi. Các ngả đường quanh Hồ Gươm rộng rãi, nhanh chóng thông thoáng sau khi diễu binh kết thúc, rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và khách du lịch.

Các điểm xem diễu binh, diễu hành Lễ Quốc khánh 2/9 độc đáo, ít người biết

Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương: Nơi duy nhất xem khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp. Khu vực này ít nhà dân, chủ yếu là cơ quan, đại sứ quán nên nhiều khả năng không đông đúc.

Ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn: Không gian rộng rãi, thoáng đãng, là nơi một số khối diễu binh đi qua.

Nút giao Kim Mã - Liễu Giai: Vị trí "sang chảnh" với nhiều điểm quan sát từ trên cao như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Lotte Center Hà Nội hay chung cư Vincom Metropolis.

Sân vận động Quần Ngựa: Điểm cuối lý tưởng để theo dõi phần đồng diễn, kết thúc một sự kiện đầy cảm xúc.

Tuyến đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng và Lê Quang Đạo: Các tuyến đường dài, rộng rãi, cho phép người dân quan sát toàn cảnh các đoàn xe bánh lốp và trang thiết bị, khí tài hiện đại.

Các lưu ý quan trọng không thể bỏ qua khi xem diễu binh, diễu hành Lễ Quốc khánh 2/9

Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên đến sớm từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng. Nếu không tìm được vị trí lý tưởng, bạn vẫn có thể xem trực tiếp qua hơn 270 màn hình LED và 400 loa truyền thanh được bố trí dọc các tuyến đường.

Lưu ý quan trọng: Hạn chế đứng sát khu vực Nhà hát Lớn ở cuối lộ trình vì khó quan sát toàn cảnh và dễ bị chen lấn. Thay vào đó, bạn hãy chọn các vị trí dọc theo lộ trình để dễ dàng tận hưởng không khí lễ hội.