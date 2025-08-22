Thứ Sáu, 22/8/2025
Danh sách tổng hợp bãi gửi xe ô tô, xe máy để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

AN HỘI 22/08/2025 11:43

Danh sách bãi gửi xe 2/9: 12 khu vực, 12 trường đại học, 68 lòng đường bố trí gửi xe ô tô, xe máy, xe đạp để xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh an toàn, thuận tiện!

Cụ thể, ban tổ chức đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện, nhằm hỗ trợ nhân dân gửi xe, quan sát các hoạt động của đại lễ A80.

Cụ thể các địa điểm gửi xe như sau:

STTĐịa điểmLoại phương tiện
1Khu vực depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.Xe khách 30 chỗ trở lên
2Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn
Ô tô con, xe máy, xe đạp
3Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp)
Xe máy, xe đạp
4Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn
Xe máy, xe đạp
5Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)
Xe khách, ô tô con
6Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết).
Ô tô con
7Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải
Ô tô con, xe máy, xe đạp
8Trong bến xe Yên Nghĩa
Ô tô khách, ô tô con
9Khu depot của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.Ô tô khách
10Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 phường Hà Đông
Ô tô con
11Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
Ô tô con, xe máy, xe đạp
12Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoànÔ tô con, xe máy, xe đạp
13Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi
Xe khách
14Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ
Xe khách, ô tô con
15Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...)
Ô tô con
16Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng
Ô tô con, xe máy, xe đạp
17Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)
Ô tô con
18Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng
Ô tô con
19Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp
Ô tô con
20Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung
Xe khách, ô tô con

Cục CSGT khuyến cáo, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 nên hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân.

Cảnh sát khuyến nghị người dân nên sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện trên cao…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

"Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, quan sát, theo dõi các hoạt động của A80, người dân cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được ban tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông", vị đại diện Cục CSGT nói.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
