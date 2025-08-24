Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc lan tỏa tinh thần yêu nước Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều ca khúc mới về quê hương, đất nước liên tiếp ra mắt, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

Hoàng Bách khơi dậy tình yêu nước bằng âm nhạc với “Lời trái tim Việt Nam”. Ảnh: Tư liệu

Nổi bật là dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình của ca sĩ Nguyên Vũ với 34 ca khúc tôn vinh vẻ đẹp 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.

Dự án Lời trái tim Việt Nam của ca sĩ Hoàng Bách mang đến ba ca khúc: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam. Ba sắc thái - sâu lắng, gần gũi và hội nhập - cùng hòa chung tinh thần: tình yêu đất nước bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với Nguyện là người Việt Nam (nhạc sĩ Đoàn Minh Quân), ca ngợi công lao và tri ân những người mẹ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng vừa ra mắt nhiều sáng tác mới, như: Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình, Nguyện thề vì bình yên…, góp thêm tiếng nói giàu cảm xúc vào dòng chảy âm nhạc hướng về Tổ quốc.

Trong khi đó, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Gen Z Nguyễn Hùng sáng tác từ những rung động thật khi tham gia dự án phim Mưa Đỏ đã được đón nhận nồng nhiệt bởi sự mộc mạc nhưng da diết.

Nhiều giai điệu ngợi ca quê hương, lòng yêu nước đang tiếp tục được giới thiệu, gắn kết triệu trái tim Việt trong niềm tự hào và khát vọng vươn tới tương lai.