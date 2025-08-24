Chủ Nhật, 24/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Văn hóa - Văn nghệ

Âm nhạc lan tỏa tinh thần yêu nước

YÊN ĐAN 24/08/2025 08:50

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều ca khúc mới về quê hương, đất nước liên tiếp ra mắt, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

16_b.jpg
Hoàng Bách khơi dậy tình yêu nước bằng âm nhạc với “Lời trái tim Việt Nam”. Ảnh: Tư liệu

Nổi bật là dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình của ca sĩ Nguyên Vũ với 34 ca khúc tôn vinh vẻ đẹp 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.

Dự án Lời trái tim Việt Nam của ca sĩ Hoàng Bách mang đến ba ca khúc: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam. Ba sắc thái - sâu lắng, gần gũi và hội nhập - cùng hòa chung tinh thần: tình yêu đất nước bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với Nguyện là người Việt Nam (nhạc sĩ Đoàn Minh Quân), ca ngợi công lao và tri ân những người mẹ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng vừa ra mắt nhiều sáng tác mới, như: Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình, Nguyện thề vì bình yên…, góp thêm tiếng nói giàu cảm xúc vào dòng chảy âm nhạc hướng về Tổ quốc.

Trong khi đó, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Gen Z Nguyễn Hùng sáng tác từ những rung động thật khi tham gia dự án phim Mưa Đỏ đã được đón nhận nồng nhiệt bởi sự mộc mạc nhưng da diết.

Nhiều giai điệu ngợi ca quê hương, lòng yêu nước đang tiếp tục được giới thiệu, gắn kết triệu trái tim Việt trong niềm tự hào và khát vọng vươn tới tương lai.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Khai mạc triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” tại Đà Nẵng

Khai mạc triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” tại Đà Nẵng

Tổ chức đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tổ chức đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Gốm Sứ Bát Tràng - Biểu tượng của tinh thần yêu nước

Gốm Sứ Bát Tràng - Biểu tượng của tinh thần yêu nước

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Khai mạc triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” tại Đà Nẵng

Khai mạc triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” tại Đà Nẵng

Tổ chức đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tổ chức đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Gốm Sứ Bát Tràng - Biểu tượng của tinh thần yêu nước

Gốm Sứ Bát Tràng - Biểu tượng của tinh thần yêu nước

Xem thêm Văn hóa - Văn nghệ
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Văn hóa - Văn nghệ
      Âm nhạc lan tỏa tinh thần yêu nước

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO