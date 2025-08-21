Thứ Năm, 21/8/2025
Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

CHÂU NỮ 21/08/2025 08:50

Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên website chính thức www.bansac.vn, dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi gồm 2 phần: phần Vodcast “Đối thoại Bản sắc” khuyến khích thí sinh sản xuất các video ngắn (vodcast) để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và góc nhìn độc đáo về các chủ đề liên quan đến bản sắc văn hóa Việt Nam; phần trắc nghiệm “Hiểu biết Bản sắc” tập trung vào kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến 25/8 tại website www.bansac.vn; tổ chức bình chọn vodcast và thi kiến thức từ ngày 28/8 - 6/9; công bố kết quả vào ngày 8/9/2025. Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.

      Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

