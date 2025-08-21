Lao động - Việc làm Ăn cơm cùng công nhân Chương trình “Bữa ăn Công đoàn” do tổ chức Công đoàn phát động đã mang đến những bữa cơm giàu dinh dưỡng cho công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đoàn viên Công ty SGI VINA vui vẻ trong “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: TÂM THƯ

Những ngày qua, chúng tôi cùng cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã được ăn những “Bữa cơm Công đoàn” cùng công nhân tại các doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH CELEBRITY FASHION VINA (Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch), hơn 900 đoàn viên, công nhân cùng lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở công ty và lãnh đạo LĐLĐ thành phố cùng ăn một bữa cơm trưa trong không khí ấm cúng và vui vẻ.

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Ban Công đoàn các khu công nghiệp thành phố cho biết, trong “Bữa cơm Công đoàn”, mỗi đoàn viên lao động được nhận 1 suất ăn trưa đặc biệt hơn ngày thường (trị giá khoảng 60 nghìn đồng), trong đó LĐLĐ thành phố hỗ trợ 30 nghìn đồng.

“Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp cùng chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu. Qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp” - ông Bảo nói.

LĐLĐ thành phố tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân khó khăn của Công ty TNHH CELEBRITY FASHION VINA. Ảnh: TÂM THƯ

Chúng tôi cũng được tham gia “Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn cơ sở Công ty SGI VINA (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai) tổ chức cho 449 đoàn viên là cán bộ, công nhân công ty.

Trong khu nhà ăn rộng rãi và mát mẻ, các công nhân vui vẻ xếp từng hàng dài đi nhận cơm và các món ăn rồi về các dãy bàn ngồi thưởng thức.

Anh Võ Minh Tâm (trú ở phường Bàn Thạch) cùng các anh em trong bộ phận bảo trì của công ty cười rất tươi, cho biết: “Suất ăn hôm nay rất phong phú, có nhiều lựa chọn hơn thường ngày, lại thêm trái cây, sữa… Rất tươi ngon. Chúng tôi mong công ty và các cấp Công đoàn quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đến đời sống công nhân, để chúng tôi tiếp tục hăng say làm việc, đóng góp lâu dài”.

Ông Ngô Văn Tuyền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty SGI VINA cho biết, với sự hỗ trợ thêm của LĐLĐ thành phố, khẩu phần ăn cho công nhân được bổ sung nhiều món ăn như: thịt, cá, trứng, rau củ quả, tráng miệng bằng trái cây, sữa... với mong muốn đoàn viên, người lao động có một bữa cơm ngon hơn thường ngày, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố và Công đoàn cơ sở Công ty SGI VINA thăm hỏi đoàn viên tại "Bữa ăn Công đoàn". Ảnh: TÂM THƯ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đây cũng là dịp để người lao động, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp cùng ngồi với nhau, trò chuyện, chia sẻ, tâm tình, cùng nhau tạo nên bầu không khí đoàn kết, yêu thương, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Theo bà Ánh, LĐLĐ thành phố tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” làm điểm ở 10 doanh nghiệp, còn lại giao Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tự tổ chức. Chương trình này diễn ra từ ngày 22/7 đến 2/9.

“Bữa cơm Công đoàn” cũng nhằm thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng đến xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động.