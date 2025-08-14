Thứ Năm, 14/8/2025
Ấn tượng Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025

BẢO LÂM 14/08/2025 10:53

ĐNO - Từ ngày 9 - 15/8, các vận động viên của đoàn điền kinh Đà Nẵng cùng các đội đến từ khắp cả nước đã cống hiến cho khán giả những màn thi đấu đẹp mắt.

11.8_TIN NHANH_UPDATE KET QUA DIEN KINH VDQG_QUANG ANH.00_05_14_01.Still007
Ngày 11/8, Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 diễn ra tại công viên Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn).
img_0992.jpg
Vận động viên tham gia nội dung đi bộ tại giải.
img_0969.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) xuất sắc giành huy chương vàng với thời gian 1 giờ 39 phút 40 giây.
ht5d8432.jpg
Nỗ lực về đích.
ht5d8468.jpg
Vận động viên vui sướng khi giành chiến thắng.
img_1494.jpg
Vào chiều 12/8, vận động viên Trần Thị Loan (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành huy chương Bạc với thành tích 13,66 m tại nội dung nhảy 3 bước nữ.
img_1531-2.jpg
Khoảnh khắc vận động viên Dương Thảo Vy (Quân đội) nhảy vượt xà ở độ cao 1,84 m. Kết quả ấy giúp Vy đã giành huy chương Vàng.
ht5d9000.jpg
Thành tích 4,70 m tại nội dung nhảy sào đã giúp vận động viên Thái Larochelle Liêm (thành phố Hồ Chí Minh) giành huy chương Vàng.
img_1536.jpg
Khoảnh khắc vận động viên Liêu Thị Hồng Hương (Cà Mau) ra sức thi đấu môn đẩy tạ. Kết thúc nội dung thi, Hương đã giành huy chương Vàng với thành tích 15,9 m.
img_1701.jpg
Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 có 480 vận động viên của 32 đơn vị đăng ký tham dự, tranh tài 50 bộ huy chương gồm: 24 nội dung dành cho nam, 24 nội dung dành cho nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.
img_1378.jpg
Hầu hết các nội dung tranh tài của giải đấu năm nay diễn ra trên sân điền kinh Hòa Xuân (trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng).
Vận động viên Nguyễn Thị Hường (đoàn Hà Nội) ôm chầm lấy mẹ khi giành huy chương vàng ở nội dung nhảy 3 bước.
Vận động viên Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) ôm chầm lấy mẹ sau khi giành huy chương Vàng ở nội dung nhảy 3 bước nữ.

Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 có 480 vận động viên của 32 đơn vị đăng ký tham dự, tranh tài ở 50 bộ huy chương gồm: 24 nội dung dành cho nam, 24 nội dung dành cho nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.

Đáng chú ý, giải lần này là cuộc rà soát lực lượng trước Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đồng thời, các vận động viên giành thành tích cao về chuyên môn sẽ được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam rà soát lựa chọn tham dự SEA Games 33.

Theo ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 là dịp để điền kinh Việt Nam rà soát lực lượng, chọn những gương mặt xuất sắc tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh cho giải khi các vận động viên đều mong muốn đạt thành tích tốt nhất.

