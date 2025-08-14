Ấn tượng Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025

“

Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 có 480 vận động viên của 32 đơn vị đăng ký tham dự, tranh tài ở 50 bộ huy chương gồm: 24 nội dung dành cho nam, 24 nội dung dành cho nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.

Đáng chú ý, giải lần này là cuộc rà soát lực lượng trước Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đồng thời, các vận động viên giành thành tích cao về chuyên môn sẽ được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam rà soát lựa chọn tham dự SEA Games 33.

Theo ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 là dịp để điền kinh Việt Nam rà soát lực lượng, chọn những gương mặt xuất sắc tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh cho giải khi các vận động viên đều mong muốn đạt thành tích tốt nhất.