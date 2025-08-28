Quốc phòng - An ninh Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho quân nhân Vùng Cảnh sát biển 2 ĐNO - Sáng 28/8, tại xã Núi Thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức khánh thành, bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân đang công tác tại đơn vị.

Bà Nguyễn Việt Triều trao biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình Thiếu tá Hồ Trọng Lợi. Ảnh: N.T.

Tham dự lễ khánh thành có bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ và gia đình quân nhân.

Tại thôn Thanh Trà (xã Núi Thành), ngôi nhà của Thiếu tá Hồ Trọng Lợi, Điện trưởng Tàu CSB 4033 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) hoàn thành sau hơn 2 tháng sửa chữa. Công trình có tổng giá trị gần 150 triệu đồng, trong đó Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng gia đình ông Ngô Hà Bắc, bà Nguyễn Việt Triều tài trợ 80 triệu đồng.

Trong khi đó, tại thôn Vĩnh Đại (xã Núi Thành), ngôi nhà của Thượng úy Trịnh Xuân Hùng, nhân viên khai thác, Trung tâm Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) được khánh thành sau hơn 4 tháng xây dựng, với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và nhà tài trợ.

Đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Nhóm thành viên độc lập Herbalife trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng úy Trịnh Xuân Hùng. Ảnh: N.T.



Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong 5 năm qua, đơn vị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 nhà tình nghĩa (trong đó Quỹ Vừ A Dính hỗ trợ 9 nhà).

Đồng thời đơn vị cũng nhận 255 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng con em cán bộ, nhân viên.

Dịp này, các đại biểu trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí, cắt băng khánh thành và tặng quà cho hai gia đình quân nhân. Đại diện chính quyền xã Núi Thành cũng gửi lời chúc mừng và quà tặng đến các hộ gia đình.