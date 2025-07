Xã hội Bàn giao tài sản thất lạc gần 150 triệu đồng cho người dân ĐNO - Nhặt được ba lô chứa số tiền gần 150 triệu đồng, anh Huỳnh Công Sơn (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) nhờ công an trả lại tài sản thất lạc cho người đánh rơi.

Anh Huỳnh Công Sơn (áo đen) làm thủ tục bàn giao số tài sản nhặt được cho chủ sở hữu. Ảnh: Công an xã Bà Nà

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 17/7, anh Huỳnh Công Sơn (SN 1993, trú xã Bà Nà) đến trụ sở Công an xã Bà Nà trình báo về việc nhặt được một ba lô màu đen, bên trong có số tiền mặt 150 triệu đồng giấy tờ quyền sử dụng đất và vài đồ dùng cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bà Nà tổ chức xác minh và liên hệ được chủ sở hữu tài sản thất lạc nói trên là ông Nguyễn Minh (SN 1959, trú Thành phố Hồ Chí Minh). Ông Minh đã đến Công an xã Bà Nà làm thủ tục nhận lại tài sản và gửi thư cảm ơn đến lực lượng công an xã và anh Huỳnh Công Sơn.

Công an xã Bà Nà bàn giao tài sản bị thất lạc cho ông Nguyễn Minh - chủ sở hữu. Ảnh: Công an xã Bà Nà

Tuyên dương hành động đẹp của anh Sơn, Công an xã Bà Nà mong rằng những việc làm ý nghĩa sẽ được phát huy, lan tỏa hơn nữa để người dân trong nước và du khách biết đến hình ảnh thành phố và con người Đà Nẵng nhân văn, thân thiện.