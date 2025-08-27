Thứ Tư, 27/8/2025
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

27/08/2025

ĐNO - Chiều 27/8, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Minh đến thăm và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2025).

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: N.T

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn thành phố.

Đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng triển khai thêm nhiều chương trình hỗ trợ ngư dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ các trường hợp khó khăn.

Đặc biệt, phát huy hiệu quả các chương trình đang thực hiện, góp phần hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nhất là trên tuyến biển, đảo.

