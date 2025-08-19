An ninh trật tự Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Công an thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ HÙNG

Tội phạm được kiềm chế, kiểm soát

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố. Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng...

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Công an thành phố đã điều tra làm rõ 592/717 vụ, bắt và xử lý 1.167 đối tượng (đạt tỷ lệ 82,6%%); lên danh sách 2.155 đối tượng hình sự; tiến hành kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, xác minh diễn biến hoạt động, yêu cầu các đối tượng cam kết không vi phạm pháp luật.

Công an phường An Hải ra quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: LÊ HÙNG

Cùng với đó, phát hiện, bắt giữ 248 vụ/480 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.621 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: 520,88gram heroin, 4,044kg ma túy tổng hợp, 4.500,25gram cần sa…

Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình là vụ bắt giữ 5 đối tượng xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản facebook, sau đó nhắn tin lừa người thân và chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Lực lượng cũng triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan công an, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500gram chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm…

Ngày 5/8 vừa qua, Công an thành phố bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ… Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền nhóm đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng 911 Công an thành phố tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường. Ảnh: LÊ HÙNG

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy...

Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, ngoài phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, ứng trực sẵn sàng chiến đấu, hóa trang mật phục tại các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự và tham gia các tổ 911, còn tiếp tục chia thành các tổ tuần tra công khai tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng bộ các biện pháp nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm tuần tra, chốt chặn nhằm phòng ngừa đua xe, lạng lách, đánh võng cũng như kìm giảm tai nạn giao thông do sử dụng ma túy, rượu, bia gây ra…

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) cho biết, đơn vị thực hiện việc ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất; không để tội phạm lộng hành; không để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp; kiên quyết phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn 24/7 để tấn công trấn áp tội phạm.

“Với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, các lực lượng 911, 6743, 8394… tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung các khung giờ trọng điểm từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tập trung đông người, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch… Qua đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng…”, Đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin.