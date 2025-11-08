An ninh trật tự Đà Nẵng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Các lực lượng phải tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp “hiệp đồng tác chiến” trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng các mục tiêu, công trình, sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao trọng điểm...

Các lực lượng phải triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, kiểu “xã hội đen”, hay các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Duy trì hiệu quả lực lượng tuần tra đặc biệt, xử lý triệt để tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tội phạm đường phố.

Công tác quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự cần được siết chặt; đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng...