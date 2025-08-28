Xã hội Bảo đảm kỳ nghỉ lễ an toàn Các cơ quan chức năng, chính quyền thành phố Đà Nẵng chủ động rà soát, kiểm tra tình hình an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhằm bảo đảm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra an toàn, văn minh.

Phường Hòa Cường ra quân xử lý các hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, để xe không đúng quy định. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn

Mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà tiếp nhận 800 - 1.100 lượt bệnh nhân khám bệnh và điều trị nội trú cho khoảng 280 - 300 bệnh nhân.

Những ngày qua, đơn vị tập trung rà soát, bố trí các kíp trực cấp cứu; tăng cường dự trữ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị y tế cần thiết, phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà Dương Quốc Khánh cho hay, thời gian qua, trung tâm đẩy mạnh công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Sơn Trà và An Hải trước, trong và sau dịp lễ.

Trung tâm phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, kết hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh như chú ý các loại hình thức ăn đường phố, tổ chức tuyên truyền vệ sinh ăn uống, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ và kém chất kiểm tra…

Ngoài các chợ nhỏ lẻ tại khu dân cư, Đà Nẵng có nhiều chợ lớn, nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm. Cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở tiểu thương và người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và đổ rác đúng nơi quy định.

Tại chợ Hàn, mỗi ngày đón khoảng 4.000 - 5.000 lượt khách; dịp nghỉ lễ dự kiến tăng lên 9.000 - 10.000 lượt.

Thời gian qua, Ban Quản lý chợ tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, giám sát niêm yết giá. Đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là trật tự giao thông, để khu vực chợ luôn thông thoáng.

Qua đó, tạo nên hình ảnh điểm đến “an toàn, văn minh, thân thiện”, giúp du khách yên tâm tham quan, mua sắm.

Du khách thích thú trải nghiệm tại chợ Cồn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại chợ Cồn, nơi nổi tiếng với sự đa dạng ẩm thực, ban quản lý chợ thành lập tổ an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, test nhanh đột xuất các loại thực phẩm.

Đồng thời khảo sát thường xuyên tại các ngành hàng, bảo đảm bán đúng giá niêm yết. Riêng với các mặt hàng đồ khô, người mua có thể trực tiếp nếm thử trước khi quyết định, tạo sự yên tâm và tin cậy cho khách hàng.

Ra quân xử lý vi phạm đô thị

Ông Nguyễn Hoàng Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường cho biết, từ ngày 9/8 đến 9/9, đơn vị phối hợp ra quân xử lý các hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, để xe không đúng quy định; phát tờ rơi, dán bảng quảng cáo; đặt, để bàn ghế, lò nướng, bảng hiệu, che dù bạt sai quy định.

Tăng cường xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng đường kiệt, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây cản trở giao thông; buôn bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng trên các trục đường chính.

Đặc biệt, khu vực quanh chợ Đầu mối Hòa Cường nhiều năm qua là “điểm nóng” về trật tự đô thị. Trước khi triển khai cao điểm, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, giải thích, vận động và yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành.

Trong đợt ra quân, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có ngoại lệ.

Tại phường Hải Châu, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; bán hàng rong, xe đẩy lưu động; chèo kéo, đeo bám khách du lịch; cùng các vi phạm về vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng.

Công tác kiểm tra tập trung tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm như: Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương… nhằm xây dựng không gian đô thị văn minh, sạch đẹp, an toàn để người dân và du khách yên tâm vui chơi, mua sắm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.