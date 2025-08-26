Giao thông - Xây dựng Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận tải phù hợp, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao trong dịp lễ Quốc khánh.

Các đơn vị vận tải đường bộ, đường thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt, tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện thủy theo quy định trước khi đưa vào hoạt động, cụ thể như: áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị phòng cháy…

Đặc biệt chú trọng đối với các điều kiện an toàn của phương tiện tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ bờ ra đảo trên tuyến đường thủy nội địa Quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm.

Các đơn vị khai thác bến xe khách, cảng, bến thủy nội địa hành khách chủ động xây dựng kế hoạch công tác phục vụ vận tải trong dịp lễ Quốc khánh; duy trì đảm bảo điều kiện hoạt động của bến xe, cảng, bến thủy nội địa theo quy định.

Đồng thời chỉnh trang bến xe, cảng, bến thủy nội địa sạch đẹp, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi, công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe, cảng, bến thủy nội địa.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải đường thủy nội địa, chú trọng kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông, các điểm tập kết ra - vào của các phương tiện thủy nội địa thô sơ, thuyền thúng phục vụ khách tham quan, du lịch.

Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; xử lý nghiêm vi phạm dừng, đỗ đón trả khách trái quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình” trên địa bàn quản lý.