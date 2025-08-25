Thứ Hai, 25/8/2025
Xã hội

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý

BÁ VĨNH - KHUÊ TRUNG 25/08/2025 14:37

ĐNO – Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý trên địa bàn phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

87b984b8-7b48-4988-87c4-22907734b0d3.jpg
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý trên địa bàn phường Thanh Khê.

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh tội phạm ma túy, vào lúc 14h ngày 24/8 tại nhà Ga Đà Nẵng, (Số 202 đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) Phòng Nghiệp vụ, BĐBP thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Lộc phát hiện Phan Tuấn Phúc, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên người Phúc các tang vật gồm: 5 gói nilon bên trong có chứa chất ma tuý (Khoảng 100 gam), 13 kim tiêm bên trong có chất lỏng ma tuý, 1 cân điện tử. Phan Tuấn Phúc khai nhận số ma tuý thu giữ ở trên được Phúc mua về để bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang được đơn vị điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại xã Núi Thành

Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại xã Núi Thành

Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt giữ, xử lý nhiều vụ án ma túy

Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt giữ, xử lý nhiều vụ án ma túy

Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại xã Núi Thành

Khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại xã Núi Thành

Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt giữ, xử lý nhiều vụ án ma túy

Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt giữ, xử lý nhiều vụ án ma túy

      Xã hội
      Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý

