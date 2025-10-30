Thứ Năm, 30/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa cho người dân vùng lũ

TRÂM ANH 30/10/2025 10:39

ĐNO - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa (online) nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

572096941_1350127696907186_5027785512878425083_n.jpg
Thông tin hỗ trợ y tế vùng lũ được đăng trên fanpage Bệnh viện Đà Nẵng.

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin tại phần bình luận để được hỗ trợ kịp thời.

Bệnh viện cho biết đã sẵn sàng tổ chức tư vấn y tế từ xa, huy động đội ngũ bác sĩ túc trực hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ.

Đồng thời, bệnh viện công bố hai số điện thoại đường dây nóng (0236 3885 169 và 0903 502 487) để tiếp nhận thông tin khẩn cấp.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Ngành y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân do mưa lũ

Ngành y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân do mưa lũ

Ứng phó mưa lũ: Linh hoạt hỗ trợ nhân dân

Ứng phó mưa lũ: Linh hoạt hỗ trợ nhân dân

Tình người trong mưa lũ

Tình người trong mưa lũ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Ngành y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân do mưa lũ

Ngành y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân do mưa lũ

Ứng phó mưa lũ: Linh hoạt hỗ trợ nhân dân

Ứng phó mưa lũ: Linh hoạt hỗ trợ nhân dân

Tình người trong mưa lũ

Tình người trong mưa lũ

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa cho người dân vùng lũ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO