Xã hội Tình người trong mưa lũ Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, trong những ngày mưa lũ, đã chứng kiến nhiều tấm lòng nhân ái cùng hướng về cộng đồng.

Công ty xe điện Hội An đang sắp xếp các suất ăn vận chuyển đến người dân vùng ngập lũ. Ảnh: M.H

Suốt 3 ngày qua, ngôi nhà của chị Trần Thị Kim Liên (thôn Khánh Bình, xã Quế Phước) đã trở thành nơi trú ngụ của gần 10 gia đình trong làng (chủ yếu người già và trẻ em). Tại đây, mọi người cùng ăn chung bữa cơm với gia chủ và chia nhau từng chỗ ngủ. Chị Kim Liên chia sẻ, nhà mình may mắn nằm ở vị trí tương đối cao so với nhiều nhà khác nên muốn bà con cùng tới trú tránh lũ nhằm đảm bảo an toàn. Dù vậy, đến sáng 29/10 nước cũng đã ngập vào nhà hơn nửa mét, các gia đình lại tiếp tục di chuyển lên gác lửng và sân thượng ngôi nhà.

Từ chiều 27/10 đến nay, khi lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, xã Quế Phước cũng như nhiều địa phương phía hạ nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An cũ)… ngập nặng, nhiều khu vực bị chia cắt cô lập. Ở các địa phương, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã nhanh chóng hỗ trợ tổ chức vận chuyển người dân du khách đến nơi an toàn, đồng thời chu cấp đảm bảo về thực phẩm, nước uống.

Người dân tập trung tại nhà chị Trần Thị Kim Liên. Ảnh: K.L

Tại nhà hàng Sabirama Hội An, trong ngày 29/10 đã huy động người thân kể cả du khách nước ngoài nấu hơn 400 suất cơm miễn phí phát tận tay người dân vùng ngập nặng. Ông Trương Văn Quý, chủ nhà hàng Sabirama Hội An, mặc dù cơ sở kinh doanh của ông cũng bị ngập nặng, nhưng so với nhiều hoàn cảnh khác thì vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. “Tôi muốn chia sẻ một phần khó khăn với bà con trong thời điểm thiên tai lũ lụt nhằm tạo thêm động lực, niềm tin để mọi người vững tâm vượt qua”, ông Quý nói. Trước đó, ngày 28/10, ông Trương Văn Quý cũng đón nhiều gia đình đến tránh lũ, hỗ trợ ăn ở tại cơ sở lưu trú của mình.

Cũng như nhà hàng Sabirama Hội An, sáng 29/10, Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An và Xe điện Phúc An cùng Shop Kim Đông đã nấu 130 suất ăn gồm bánh chưng và nước uống gửi đến bà con làng gốm Nam Diêu (phường Hội An Tây). Trước đó, ngày 28/10, hai đơn vị xe điện Hội An và xe điện Phúc An cũng đã gửi đến người dân làng gốm đang bị cô lập giữa biển nước hơn 100 suất mỳ Quảng và nước uống đóng chai.

Du khách nước ngoài cùng đồng hành với nhà hàng Sabirama Hội An nấu ăn cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: V.L

Ngoài ra, còn rất nhiều tấm lòng nhân ái của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể đã tận tình hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Qua đó, khẳng định tinh thần tương thân tương ái luôn được cộng đồng phát huy, lanh tỏa mạnh mẽ, nhất là trong những thời khắc thiên tai, bão lũ.

Theo nhìn nhận của các nhà khí tượng thủy văn, chưa năm nào lũ về nhanh và ngập sâu như năm nay, hầu hết vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia đều chìm trong biển nước nên việc hỗ trợ kịp thời thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm là cực kỳ cấp bách. Cạnh đó, một vấn đề hết sức quan trọng chính là nguồn nước sạch sinh hoạt, dự báo sẽ còn rất lâu mới khôi phục được, do vậy người dân cần tích trữ nước mưa dự phòng những ngày sắp tới.

Các hội, đoàn thể phường Điện Bàn Bắc nấu 1.800 suất ăn phục vụ bệnh nhân và người dân vùng lũ. Ảnh: Đ.B

Bà Lê Thị Anh, chủ tiệm bánh Lê Anh (phường Điện Bàn Đông) cho hay, lên mạng xã hội nhìn thấy thông tin kêu gọi khắp nơi nhưng do nước lớn chia cắt, thiếu thốn phương tiện nên bản thân không thể làm gì được, chỉ biết cầu mong nước mau rút. Từ ngày 28-29/10 bà Anh và nhóm bạn của mình đã làm hơn 400 chiếc bánh bông lan, bánh mỳ cùng 200 hủ thịt kho rim (loại nửa ký) và hơn 300 trái chuối gửi đến người dân vùng ngập lụt, hy vọng hỗ trợ kịp thời nhu cầu ăn uống của người dân, nhất là khi điện, nước đang trở nên khan hiếm. Tương tự, trong 2 ngày 28 và 29/10, ông Bùi Quý Phong, chủ xưởng vẽ Mặt nạ thời gian (phường Hội An Tây) đã gửi 200 tô mỳ, 80 suất cơm gà, 50 chiếc bánh bao và 6 thùng nước suối đến người dân vùng lũ. “Chúng tôi đều gặp khó khăn do lũ lụt nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều nên muốn góp một phần quà nhỏ như tấm lòng sẻ chia cùng bà con”, ông Phong nói.

Bên cạnh sự đồng hành sẻ chia của cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, những ngày qua cũng chứng kiến sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền địa phương như tổ chức vận chuyển, di dời người dân khỏi vùng thấp lũ đến nơi an toàn, đặc biệt đẩy mạnh công tác cứu trợ thực phẩm, nước uống kịp thời… Tại phường Điện Bàn Bắc, từ ngày 28-29/10, các tổ chức, đoàn thể phường đã nấu 1.800 suất cơm, hơn 800 chiếc bánh ú và chuyển 1.500 chai nước suối phân phát đến người dân vùng bị cô lập; bệnh nhân, người chăm bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn).

Tương tự, ở phường Điện Bàn, Điện Bàn Tây, xã Gò Nổi và các phường Hội An đều triển khai nhanh công tác cứu trợ người dân. Tuy nhiên, theo lãnh đạo các địa phương, vấn đề khó khăn hiện nay là thiếu phương tiện để vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các vùng ngập sâu. Chính quyền các địa phương vẫn đang tích cực kêu gọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ để kịp thời vận chuyển hàng hóa, lương thực đến với người dân vùng bị cô lập do ngập sâu.