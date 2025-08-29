Chính trị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp Tổng Lãnh sự Lào chúc mừng Quốc khánh 2/9 ĐNO - Sáng 29/8, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Thành ủy nhân kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang bày tỏ niềm tự hào về chặng đường 80 năm vẻ vang của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại, từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển, với vị thế quốc tế được nâng cao và đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Lãnh sự đặc biệt đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” tại khu vực miền Trung, phát triển đúng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang khẳng định hai nước luôn gắn bó thủy chung, đoàn kết son sắt trong suốt lịch sử. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Lào đối với sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đã dành cho Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cam kết sẽ luôn nỗ lực hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, không ngừng vun đắp mối quan hệ song phương vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình và ổn định khu vực. Tổng Lãnh sự chúc mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Nam Trung Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc của Tổng Lãnh sự và nhân dân Lào. Ông khẳng định, trong 80 năm qua, tình đoàn kết Việt - Lào luôn là tài sản quý báu, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, và nay đã phát triển lên tầm cao mới. Thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt với các địa phương Lào. Đặc biệt, sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, với không gian phát triển rộng lớn cùng đường biên giới trực tiếp, mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Lào càng trở nên toàn diện và sâu sắc hơn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn đồng chí Souphanh Hadaoheuang sẽ tiếp tục đồng hành, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước nói chung, và giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào nói riêng.