Kinh tế Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng họp phiên đầu tiên

ĐNO - Chiều 28/8, Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất, nhằm cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm và quy chế hoạt động của hội đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; GS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, tinh thần đi đầu của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần có cơ chế phối hợp, liên kết với Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng; xây dựng cơ chế giám sát an toàn vĩ mô và kiểm soát rủi ro hệ thống tài chính.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất việc phối hợp với các cơ quan quản lý đặc khu kinh tế, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, chú trọng công tác nhân sự và cơ chế giám sát để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp sát thực, tâm huyết của các thành viên hội đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng thành phố.

Đồng thời thành phố mong muốn các thành viên hội đồng, với uy tín và kinh nghiệm của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong việc kết nối với các nhà đầu tư, giới thiệu nhân sự chất lượng cao tham gia vào hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế - yếu tố mang tính quyết định đến sự thành công của mô hình này.

Bí thư Thành ủy đề nghị Tổ giúp việc tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, biên tập thành văn bản để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế thành phố, từ đó làm cơ sở xem xét, quyết định và triển khai theo từng nội dung cụ thể. Đặc biệt, cần xây dựng lộ trình chi tiết từ nay đến ngày 31/12/2025, xác định rõ những công việc cần hoàn thành trong từng giai đoạn.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo Bí thư Thành ủy thành phố cần phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng mô hình tổ chức và bộ máy điều hành phù hợp; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và quản lý, vận hành trung tâm.

Ra mắt Hội đồng tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ