Kinh tế Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sun Seven Stars Investment (Hoa Kỳ) ĐNO - Chiều 28/8, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 (Da Nang Finance and Tech Week 2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp ông Bruno Wu - Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sun Seven Stars Investment (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quà cho ông Bruno Wu - Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sun Seven Stars Investment. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.



Tại buổi làm việc, ông Bruno Wu giới thiệu khái quát về Tập đoàn Sun Seven Stars Investment - một trong những tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông và giáo dục.

Ông Bruno Wu đánh giá cao tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư thuận lợi của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố đang triển khai xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch Tập đoàn Sun Seven Stars Investment bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với Đà Nẵng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính số.

Nhà đầu tư này khẳng định sẵn sàng tham gia đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, với kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, cam kết hỗ trợ thành phố triển khai các dự án chiến lược khác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ông Bruno Wu cùng các cộng sự, coi đây là tín hiệu tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các nhà đầu tư quốc tế.

Đồng tình với các đề xuất của tập đoàn, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Sun Seven Stars Investment nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực trung tâm tài chính số, công nghệ điện tử, AI và các mô hình kinh tế mới.

Sau buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, thảo luận qua nhiều hình thức nhằm xây dựng các đề án cụ thể hóa những ý tưởng hợp tác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao Văn phòng UBND thành phố chủ động cung cấp thông tin liên quan đến nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; các cơ chế, chính sách đặc thù, cũng như thông tin về các đối tác chiến lược khi đầu tư vào lĩnh vực này.

Ông Bruno Wu (giữa) - Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sun Seven Stars Investment trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ



Lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng Tập đoàn Sun Seven Stars Investment sớm triển khai các dự án cụ thể tại Đà Nẵng, trong đó có việc xây dựng bệnh viện đạt chuẩn quốc tế theo mô hình Thụy Sĩ, Trung tâm nghiên cứu về năng lượng xanh và vật liệu mới.

Đồng thời, hỗ trợ thành phố đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và tham gia định hướng quy hoạch các không gian phát triển mới cho thành phố.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Sun Seven Stars Investment được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trên bản đồ tài chính - công nghệ quốc tế trong thời gian tới.