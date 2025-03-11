Thứ Hai, 3/11/2025
Xã hội

Biên phòng tặng 2.000 bánh tét, lương khô cho người dân vùng lũ

DOÃN QUANG - BẢO LÂM 03/11/2025 20:29

ĐNO - Chiều 3/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Minh tổ chức trao quà hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với bà con nhân dân tại hai xã Thăng An và Thăng Trường.

z7183599415083_2d085cb4e7972e63018977abeae86e09(1).jpg
Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Minh cùng các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: DOÃN QUANG

Thông qua hoạt động, các đơn vị đã trao tặng 2.000 bánh tét và lương khô, cùng 50 suất quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 35 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Trong sáng 3/11, lực lượng Đồn Biên phòng Hải Vân đã huy động lực lượng ứng trực tại khu vực thôn Nam Yên (phường Hải Vân) và khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) để chủ động hỗ trợ người dân.

Tại khu vực Kiệt 127/40 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) bị ngập lụt do mưa lớn.

Trong sáng 3/11, lực lượng Đồn Biên phòng Hải Vân đưa cụ Lê Phúc Vinh (1961), trú tại Kiệt 127/40 đường Mẹ Suốt bị tai biến không đi được, đến vị trí an toàn.
Trong sáng 3/11, lực lượng Đồn Biên phòng Hải Vân đưa cụ Lê Phúc Vinh (1961), trú tại Kiệt 127/40 đường Mẹ Suốt bị tai biến không đi được, đến vị trí an toàn. Ảnh: BẢO LÂM

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hải Vân đã huy động lực lượng ứng trực tại khu vực trên để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực Thôn Nam Yên (phường Hải Vân), lực lượng Biên phòng Hải Vân đã phối hợp với lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường dọn dẹp bùn đất sạt lở xuống đường dân sinh.

z7184318646223_26504468a0a98b55346ff688713199ff.jpg
Tại khu vực thôn Nam Yên (phường Hải Vân), cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải Vân phối hợp với lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường dọn dẹp bùn đất sạt lở xuống đường dân sinh. Ảnh: Đồn Biên phòng Hải Vân
      Biên phòng tặng 2.000 bánh tét, lương khô cho người dân vùng lũ

