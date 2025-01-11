Quốc phòng Bộ đội Biên phòng giúp dân Từ thành thị lên miền non cao, hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh miệt mài với công việc giúp dân giữa trời mưa gió, trở thành biểu tượng của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố vận chuyển lương thực, thuốc men tiếp sức cho người dân vùng ngập lũ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Có mặt nơi “rốn lũ”

Phường Điện Bàn Tây, một vùng trũng của thành phố Đà Nẵng, những ngày qua oằn mình trong trận lũ lịch sử. Nước dâng nhanh, chia cắt mọi tuyến đường, nhấn chìm nhà cửa và cô lập hàng trăm hộ dân địa phương. Trước tình thế nguy cấp, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được huy động, tìm mọi cách tiếp sức người dân bị cô lập.

Sáng 31/10, giữa dòng nước cuồn cuộn ở phường Điện Bàn Tây, những chiếc ca nô của Bộ đội Biên phòng thành phố được hạ xuống, chở đầy nhu yếu phẩm, thuốc men và lương thực đến với người dân vùng bị cô lập. Hơn một tấn hàng hóa, gồm gạo, mì tôm, nước uống, sữa và các phần cơm nóng được chuyển đến tận tay hơn 600 hộ dân ở thôn 3, thôn 4 - nơi nhiều ngày liền bị nước lũ bao vây.

Hàng cứu trợ được lực lượng biên phòng kịp thời tiếp tế người dân phường Điện Bàn Tây. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, nhiều ngày qua, đơn vị tổ chức lực lượng cơ động lên khu vực phía tây thành phố. Trong đó tập trung tại các khu dân cư bị chia cắt nặng của phường Điện Bàn Tây và xã Hà Nha.

“Chúng tôi huy động tối đa phương tiện, ca nô, xuồng để đưa nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống, thuốc men đến từng nhà dân, bảo đảm không ai bị thiếu đói trong vùng ngập sâu”, Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà chia sẻ.

Ông Đoàn Văn Mùi, người dân phường Điện Bàn Tây cho biết, nước lũ lên nhanh liên tục, người dân mắc kẹt trong dòng lũ suốt nhiều ngày qua. “Nước cứ xuống rồi lại lên. Mấy ngày qua không có đoàn cứu trợ nào đến, chúng tôi cũng rất sốt ruột. Hôm nay có Bộ đội Biên phòng đến giúp, rất mừng”, ông Mùi xúc động nói.

An toàn tuyến biên giới

Mưa lũ tiếp diễn khó lường. Nhiều ngày qua, các xã biên giới La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn… liên tục ghi nhận tình trạng sạt lở đất, khiến nhiều ngôi nhà người dân bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị đứt gãy, cô lập. Cùng với chính quyền địa phương, công tác giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được các Đồn Biên phòng triển khai chặt chẽ, nhất là hỗ trợ người dân sơ tán, di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang hỗ trợ di chuyển vật liệu nhà cửa người dân xã La Dêê. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tại thôn Đắc Ôốc (xã La Dêê), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sạt lở, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang được huy động, phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả.

Giữa trời mưa nặng hạt, các chiến sĩ dầm mình trong bùn đất, dọn dẹp từng khối sạt lở, tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản giúp 2 hộ gia đình Pơloong Nhác và Pơloong Nghín đến vị trí mới được bố trí an toàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang tham gia thu hoạch lúa chạy lũ tại xã biên giới La Dêê. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố khẳng định: Công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của lực lượng biên phòng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bám địa bàn, sát dân, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khi người dân cần.

“Trong gian khó, hình ảnh người lính biên phòng lăn xả giúp dân trở thành minh chứng sinh động cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố niềm tin, gắn kết cộng đồng nơi biên cương Tổ quốc”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.