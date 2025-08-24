Xã hội Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ động ứng phó bão số 5 ĐNO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

BĐBP thành phố hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình địa bàn, các đơn vị đã điều động cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu thực hiện nhiệm vụ. Các đồn, trạm duy trì thông tin liên lạc, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh, trú bão.

Bên cạnh việc bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu; đặc biệt là tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang hiện nay có số lượng tàu về tránh bão nhiều, đồng thời hướng dẫn bà con ngư dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Trước đó, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện túc trực, phối hợp với địa phương thông báo, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá/7.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị sẵn sàng phương án cứu hộ, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và ven bờ.