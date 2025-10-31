Xã hội Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống ĐNO - Sáng 31/10, tại Sở Chỉ huy Quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tại 20 điểm cầu để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HÒA KHÁNH

Thống kê cho thấy, mưa lũ kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã khiến 54 xã, phường bị ngập; gây sạt lở tại 107 điểm, vùi lấp hàng chục nhà dân và chia cắt giao thông nghiêm trọng. Đối mặt với tình hình khẩn cấp này, hơn 11.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5, cùng hàng trăm phương tiện (ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng) đã dũng cảm vượt lũ, tiếp cận người dân để cứu hộ, sơ tán và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập.

Nước lũ vừa rút, tối 30/10, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố bắt tay dọn dẹp bùn đất, xử lý môi trường ở Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước). Ảnh: HÒA KHÁNH

Các lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã di dời an toàn hơn 7.200 hộ dân, tương đương gần 24.000 nhân khẩu; phân phát gần 10 tấn lương khô, hàng ngàn thùng mì tôm, hơn 76.000 chai nước, cùng 12.000 suất cơm hộp, sữa và thịt hộp cho người dân vùng ngập lụt. Các đơn vị công binh Quân khu 5 phối hợp chính quyền địa phương khắc phục 40 điểm sạt lở, khơi thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trung tướng Lê Ngọc Hải đánh giá cao tinh thần xung kích, tận tụy của bộ đội toàn Quân khu 5. Ông khẳng định: "Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng phải là lực lượng đến sớm nhất, rời muộn nhất; không để người dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau."

Hàng trăm bao cát được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khuân vác gia cố kè biển Duy Nghĩa. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, cùng các lực lượng của Bộ Quốc phòng và địa phương để tìm kiếm người mất tích, khắc phục các điểm sạt lở, dọn dẹp trường học, bệnh xá, cầu cống, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, cần chú trọng phòng ngừa dịch bệnh hậu mưa lũ, xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo hậu cần và an toàn tuyệt đối cho cả lực lượng cứu hộ lẫn người dân. Các đơn vị cũng phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng thiên tai để xuyên tạc, kích động.