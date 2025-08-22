Chính trị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 ĐNO - Sáng 22/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: T. HUY

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận cho cán bộ cơ sở sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên giáo và dân vận của Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ảnh: T. HUY

Nội dung tập huấn giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận tại đảng ủy phường, xã; sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn hiện nay và một số vấn đề cần quan tâm trong công tác tôn giáo, dân tộc.

Lớp tập huấn tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và trực tuyến đến 93 phường, xã trên toàn thành phố.