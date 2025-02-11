Xã hội Các địa phương, đơn vị trao quà hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sạt lở ĐNO - Những ngày qua, các địa phương, đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở.

Xã Hiệp Đức phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng trao quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: HIỆP ĐỨC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh cho biết, xã đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 600 suất quà với các nhu yếu phẩm bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở.

Theo đó, Thành đoàn Đà Nẵng, đồng hương Hiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ thành phố… trao tặng nhiều suất quà với giá trị 300 - 600 nghìn đồng/suất.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân thăm hỏi, tặng quà người dân khu vực bị ngập sâu do mưa lũ. Ảnh: HIỆP ĐỨC

Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương huy động các lực lượng và nhân dân tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn.

Bên cạnh đó, xã báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính về 3 điểm sạt lở lớn trên địa bàn, cần sự quan tâm, hỗ trợ khắc phục. Cụ thể, tại vị trí cống Đồng Xạ tuyến ĐH5 (đoạn từ cầu Trà Linh đi đường Trường Sơn Đông) bị nước lũ làm hư hỏng, chia cắt hoàn toàn, không thể di chuyển.

Điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH5 tại xã Hiệp Đức. Ảnh: HIỆP ĐỨC

Tại điểm khu dân cư ở thôn Phú Nhơn, đất đá trên đồi sạt xuống xâm lấn nhà, đe dọa an toàn của 6 hộ dân.

Xã di dời 6 hộ này qua nhà văn hóa tạm trú an toàn. Tại Đền Liệt sĩ Hiệp Đức cũng xảy ra điểm sạt lở, phía dưới là hàng chục hộ đang sinh sống.

Đoàn công tác của xã Hiệp Đức kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ. Ảnh: HĐ

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Quang Quỳnh, để chủ động ứng phó thiên tai, địa phương sẽ trang bị áo phao, đèn pin cho các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ bị ngập sâu.

Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực để trang bị các phương tiện hiện đại như cano, ghe thuyền có lắp động cơ… kịp thời ứng cứu người trong tình huống khẩn cấp, nước dâng cao. (VINH ANH)

Ngày 1/11, tại xã Thăng Điền, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cơ sở sản xuất Yến Mây đến thăm hỏi và trao tặng 410 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các thôn An Thái, An Thành 2, An Thành 3 sau nhiều ngày bị cô lập, chia cắt do mưa lũ. Công an thành phố Đà Nẵng và nhà hảo tâm trao tặng các phần quà cho người dân vùng lũ xã Thăng Điền. Ảnh: GIANG BIÊN Đoàn công tác của Công an thành phố động viên người dân sớm vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Được biết, nguồn kinh phí trao quà do Công an thành phố vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. (GIANG BIÊN - AN BÌNH) Những phần quà được trao tặng cho người dân sau nhiều ngày bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: GIANG BIÊN

* Ngày 1/11, xã Tam Xuân tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân xã Trà Đốc (đơn vị kết nghĩa) bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Đoàn trao hơn 1.000 suất quà (mỗi suất gồm: mì, phở ăn liền, bánh chưng, nước uống, lương khô, dụng cụ học tập, quần áo...) và 1 tấn hàng gồm nước mắm, dầu ăn, cá khô..., tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã Tam Xuân đóng góp.

Theo đại diện xã Trà Đốc, đây là nguồn động viên kịp thời giúp địa phương và người dân vùng cao sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân Nguyễn Đăng Hưởng cho biết, xã đang kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân xã Trà Đốc và các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ. (ÁI LY)

* Cùng ngày, tại xã Thạnh Mỹ, đoàn công tác phường Cẩm Lệ đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam trao quà cho các hộ dân tại thôn Pà Dấu 1, xã Thạnh Mỹ. Ảnh: VĂN KHANH

Đoàn trao tặng hàng chục suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Tổng giá trị quà tặng 90 triệu đồng, được vận động từ cán bộ, công chức và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. (VĂN KHANH)

* Sáng 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp Thúy Ty thăm hỏi, động viên và trao 350 suất quà hỗ trợ cho người dân thôn Đông An (xã Đại Lộc).

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh phối hợp doanh nghiệp Thúy Ty trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đại Lộc. Ảnh: V.D

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, như: mì gói, nước uống, bánh kẹo, thuốc men và một phần tiền mặt, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Tổng giá trị quà 80 triệu đồng, được vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Tam Anh. (VY DŨNG)