Giảm nghèo - An sinh Cấp phát 6 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ĐNO - Sáng 31/10, nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Công Thương vận chuyển và cấp phát 6 tấn gạo để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Sáu tấn gạo được vận chuyển và cấp phát đến người dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: HUY HOÀNG

Cụ thể, 2 tấn gạo được chuyển đến hỗ trợ nhân dân trên địa bàn Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 2 - Thạnh Mỹ và 4 tấn được cấp phát cho nhân dân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng xuất kho 1 tấn lương khô và 300 lốc nước cho khu vực Thạnh Mỹ; 0,5 tấn lương khô cho khu vực Trà My, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương bốc xếp, vận chuyển gạo cứu trợ đến người dân bị thiệt hại. Ảnh: HUY HOÀNG

Với tinh thần “Hết lòng, hết sức vì nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố khẩn trương bốc xếp, vận chuyển hàng cứu trợ lên các phương tiện chuyên dụng, vượt qua địa hình phức tạp, bảo đảm đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất.