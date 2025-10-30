Nông nghiệp - Nông thôn Nông nghiệp bị thiệt hại do ngập lụt Theo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi Trường), tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê đến ngày 29/10, diện tích lúa bị thiệt hại là 38ha, diện tích rau màu bị thiệt hại hơn 234ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 5ha. Những ngày qua, vùng sản xuất rau Túy Loan (xã Hòa Vang) chìm trong “biển nước” với toàn bộ diện tích bị ngập sâu từ 0,7 đến hơn 1,5m. Hiện nay hợp tác xã đang sản xuất 6ha rau màu, thống kê ban đầu, hơn 1ha diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Những ngày qua, người dân cố vớt vát thu hoạch rau nhưng do mực nước ngập sâu, những lứa mới gieo thì coi như bị thiệt hại hoàn toàn.

Tương tự, tại vùng sản xuất rau VietGAP ở xã Tây Hồ, toàn bộ gần 2ha diện tích của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ đang sản xuất cũng bị ngập lụt do mưa lớn. Nhiều diện tích bị ngập gần 1m, gây thiệt hại nặng nề cho bà con. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 50% diện tích. Số còn lại bà con tranh thủ “chạy lụt” để bán, giá rau cũng tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Trong khi đó, ông Ngô Dũng (xã Hà Nha) đang nuôi cá dìa với diện tích hơn 2.000m2. Ông cho biết mặc dù đã chủ động nạo vét kênh mương, đặt ống xả tràn, gia cố, sửa chữa hệ thống bờ ao, cống trước mùa mưa năm nay nhưng vẫn bị thiệt hại nặng. Ông Dũng ước tính diện tích ao nuôi bị thiệt hại hơn 80%. Tại xã Hòa Tiến, diện tích hoa màu bị thiệt hại gồm 1.200 chậu hoa cúc, 1.564 con gia cầm chết, hơn 1,5 diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại; đồng thời 25 trại nấm thôn La Bông và 5 trại nấm thôn An Trạch bị hư hỏng toàn bộ.