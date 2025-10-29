Xã hội Cầu Ca Da trên quốc lộ 24C bị mưa lũ cuốn đứt hoàn toàn ĐNO - Trưa 29/10, nước lũ trên sông Trường dâng cao, xói lở làm đứt hoàn toàn mố cầu Ca Da trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân, khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị chia cắt.

Cầu Ca Da bị đứt mố cầu hoàn toàn do nước lũ. Ảnh: VĂN BÌNH

Như Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng đưa tin, chiều 26/10, khu vực cầu Ca Da xuất hiện hố sâu tại đường dẫn vào cầu do lũ khoét âm mố, khiến một xe máy rơi xuống, nhưng may mắn người không bị thương. Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị quản lý căng dây cấm đường và khẩn trương khảo sát, tìm giải pháp khắc phục.

* Từ tối 28/10 đến trưa 29/10, mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện xả lũ, làm nước sông Trường và sông Nước Oa dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở diện rộng ở các xã: Trà My, Trà Tân, Trà Đốc. Giao thông toàn vùng bị tê liệt, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Lực lượng cứu hộ, quân đội triển khai thiết bị bay không người lái để tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt.

Ngập lụt chưa từng có tại vùng Trà Sơn (xã Trà My), lực lượng cứu hộ quân đội dùng thiết bị bay không người lái cứu hộ thực phẩm tại các điểm bị cô lập. Ảnh: VĂN BÌNH

* Tại xã Trà Giáp, tính đến trưa 29/10, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng 12 điểm mới trên tuyến đường vào trung tâm xã, đất đá tràn lấp toàn tuyến, các phương tiện không thể lưu thông.

Điểm sạt lở vùi lấp nhà dân tại Trà Giáp trưa nay, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: VĂN BÌNH

Khoảng 11 giờ 5 phút trưa 29/10, một quả đồi lớn sạt xuống tuyến đường chính, vùi lấp hoàn toàn hai ngôi nhà của các hộ: Đinh Văn Linh và Nguyễn Thanh Ái (6 nhân khẩu), làm toàn bộ tài sản bị hư hại. Ngoài ra, hai hộ Trương Hoàng Dũng (6 nhân khẩu) và Nguyễn Văn Tại (4 nhân khẩu) bị thiệt hại nặng, đều thuộc thôn 2.

Trong sáng 29/10, hộ Nguyễn Thị Hương (3 khẩu) cũng bị sập nhà hoàn toàn, rất may không có thương vong về người.