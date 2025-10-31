Xây dựng Đảng Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Cùng với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong tâm thế sẵn sàng hành động, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố đưa ra định hướng gắn với nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển ở giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hồ tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) Đảng bộ thành phố. Ảnh: N.ĐOAN

Trẻ hóa cấp ủy

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đảng bộ cấp xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành sớm gần một tháng so với quy định. Từ sự chuẩn bị của các cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định chỉ định 2.295 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy 930 đồng chí, 95 bí thư, 189 phó bí thư; ủy ban kiểm tra cấp ủy có 377 đồng chí, bao gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Thành ủy đánh giá nhân sự cấp ủy được trẻ hóa, cơ cấu hợp lý (tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản đạt yêu cầu).

Nhìn lại công tác cán bộ ở nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Đảng ủy xã Thạnh Bình, cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định liên quan của Đảng. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030; nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất bố trí, sử dụng cán bộ, công chức được tập trung thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định, hợp lý, phát huy hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ.

Theo ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả cùng đoàn kết thống nhất một lòng quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. “Hầu hết cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”, ông Tài chia sẻ.

Nhờ thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên chất lượng cán bộ từ thành phố đến xã, phường của thành phố Tam Kỳ (cũ) khá đồng đều. Kết quả này tạo sự thuận lợi cho việc sắp xếp cán bộ phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hợp nhất, phường Tam Kỳ có 123 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó 100% có trình độ đại học trở lên, 18,6% đạt trình độ sau đại học. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng ban Xây dựng đảng phường Tam Kỳ nhìn nhận: “Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường Tam Kỳ có lập trường tư tưởng vững vàng, đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo về chất lượng, có tuổi đời trung bình trẻ, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, tinh thần phục vụ nhân dân được nâng lên, đoàn kết nội bộ tốt. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm”.

Nâng chất lượng, tinh gọn bộ máy

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là một trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Trong đó, Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có năng lực, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặc biệt là cán bộ có năng lực về khoa học, công nghệ. Cần có giải pháp chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên phát triển mới; có các mục tiêu, tiêu chí, phân kỳ giai đoạn rõ ràng, cụ thể để thu hút, trọng dụng và xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực từ cấp thành phố về cấp xã, nhất là cán bộ am hiểu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, có tư duy quản trị khoa học, đổi mới sáng tạo.

Trong chương trình hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy cơ sở xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Song hành với sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo đến năm 2030 tinh gọn đội ngũ cán bộ cơ bản đúng số lượng biên chế được giao.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình cho hay, theo lộ trình tinh giản biên chế 5 năm tới của Trung ương, xã Thạnh Bình phải giảm từ 94 cán bộ, công chức, viên chức dự kiến xuống còn 67 người vào năm 2030. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ toàn xã phải thay đổi tư duy và phương pháp làm việc, cách thức quản lý địa bàn, xây dựng mối liên kết và sâu sát với cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn khu dân cư, không để bị động bất ngờ. “Đảng bộ chú trọng đánh giá cán bộ cả về năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín, dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng những sản phẩm cụ thể có tính định lượng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý còn phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị do mình phụ trách”, ông Tài nói.

Theo ông Lê Văn Hùng Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Vang, Đảng ủy xã đã giao ngành chuyên môn xây dựng đề án về xây dựng hệ thống chính trị, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vì sự phát triển mạnh mẽ của địa phương. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp phân quyền cho cấp xã nhiều hơn, khối lượng công việc, nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị rất nặng nề. Ở thời điểm này cần phải tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy để vận hành ổn định, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các giải pháp, Hòa Vang chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc giới thiệu, đề xuất nhân sự tại cơ quan, đơn vị.