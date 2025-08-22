Chính quyền - đoàn thể “Chiến dịch” đưa sinh viên công nghệ thông tin về hỗ trợ xã, phường Từ ngày 18-25/8, thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND thành phố về tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn thành phố, đã có 105 sinh viên các trường đại học ra quân hỗ trợ chính quyền địa phương.

Sức trẻ chung tay xây dựng chính quyền số

Trong chiến dịch đưa sinh viên công nghệ thông tin về cơ sở, sức trẻ đã trở thành “trợ thủ” của cán bộ và người dân trong xử lý sự cố kỹ thuật, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn dùng ứng dụng số... nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền số tại Đà Nẵng.

Khi sức trẻ về cơ sở

Ghi nhận tại nhiều địa phương, sự hiện diện của sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) đã tạo hiệu ứng tích cực. Các bạn trẻ vừa hỗ trợ giải quyết khối lượng lớn hồ sơ hành chính, vừa góp phần lan tỏa tinh thần công dân số. Đây cũng là môi trường quý báu để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, tiếp xúc với đời sống cộng đồng, hiểu rõ hơn nhu cầu của người dân trong kỷ nguyên số.

Từ ngày 18/8, phường Điện Bàn Bắc tiếp nhận 3 sinh viên đến hỗ trợ. Trong đó, em Trần Thị Mai Trinh, Khoa CNTT, Đại học Duy Tân nhanh chóng hòa nhập với công việc. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Trinh cùng các bạn có một ngày tham gia tập huấn tại UBND thành phố để nắm bắt kỹ năng cơ bản.

Sinh viên Nguyễn Quốc Huy (Trường Đại học FPT Đà Nẵng) hỗ trợ người dân khai báo thông tin trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Ảnh: N.Q

“Những ngày đầu em còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hỗ trợ, động viên của cán bộ phường và sự nỗ lực của bản thân, em dần quen việc. Em hỗ trợ cán bộ làm chữ ký số, giúp người dân điền thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến. Với những người lớn tuổi không có điện thoại thông minh, em trực tiếp khai báo giúp. Khi đến phường, em được cán bộ tiếp đón tận tình. Em cảm thấy rất vui vì có thể vận dụng kiến thức để hỗ trợ người dân, đồng thời học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống”, Trinh chia sẻ.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, đánh giá: “Các em chấp hành nền nếp làm việc, đi đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ tốt. Việc hỗ trợ của các em giúp địa phương san sẻ áp lực giải quyết thủ tục hành chính cũng như giúp cán bộ nâng cao kỹ năng CNTT. Đây là mô hình rất ý nghĩa và cần tiếp tục được nhân rộng”.

“ Trong đợt 1, thành phố đã cử 105 sinh viên phân bổ đến 44 phường, xã. Trong đó, Trường Đại học FPT có 38 sinh viên, Trường Đại học Duy Tân 50 sinh viên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 17 sinh viên.

Ở xã Hòa Tiến, có hai sinh viên về trực tiếp hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa. Nguyễn Quốc Huy (Trường Đại học FPT Đà Nẵng) kể: “Mỗi ngày em tiếp nhận và hỗ trợ hơn 15 người dân khai báo thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, em còn xử lý sự cố kỹ thuật cho cán bộ. Với những trường hợp khó, em liên hệ nhóm kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ. Em rất vui vì có thể phát huy sức trẻ để giúp đỡ người dân”.

Tại đây, nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi được sinh viên giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Miên (66 tuổi, xã Hòa Tiến) xúc động nói: “Tuổi cao, tôi không biết dùng điện thoại thông minh nên việc khai báo trực tuyến rất khó. Nhờ các cháu sinh viên hỗ trợ, tôi làm thủ tục nhanh gọn. Các cháu nhiệt tình, hướng dẫn dễ hiểu, người dân rất mừng”.

Em Lại Thị Lan Anh, sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Đại học Duy Tân hướng dẫn người dân lấy mã QR. Ảnh: X.H

Bà Huỳnh Thị A Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Tiến, cho biết: “Mỗi ngày xã tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ tại tổ một cửa. Sự hỗ trợ kịp thời của sinh viên đem lại hiệu quả công việc. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ chỉ một tuần là quá ngắn, khi các em vừa quen việc thì đã phải rời đi. Nếu hoạt động này tiếp tục, địa phương mong muốn kéo dài ít nhất một tháng để các em đóng góp nhiều hơn”.

San sẻ gánh nặng

Tại phường Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công mỗi ngày tiếp nhận gần 300 hồ sơ ở nhiều lĩnh vực và hơn 200 lượt liên quan đến đất đai. Có các sinh viên tình nguyện đã phần nào san sẻ gánh nặng, góp sức vào công cuộc chuyển đổi số ở cơ sở.

Em Lại Thị Lan Anh, học ngành Truyền thông Đa phương tiện (Đại học Duy Tân) bày tỏ: “Em đã đăng ký tham gia sau khi Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản về trường để tuyển tình nguyện viên hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Thật may mắn khi em là một trong 57 bạn được chọn. Công việc của em là hướng dẫn người dân lấy mã QR để xếp hàng thay vì bốc số giấy, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ hành chính công trực tuyến để chuyên viên xử lý nhanh hơn. Sau khi chứng kiến khối lượng hồ sơ khổng lồ mỗi ngày, em thấy rất tự hào khi được góp phần giúp cán bộ giảm bớt áp lực”.

Tại phường Điện Bàn Đông, việc đưa sinh viên về địa phương đã phát huy hiệu quả. Em Vũ Trường Huy, sinh viên ngành CNTT, Trường Đại học FPT, bày tỏ: “Ban đầu, em hỗ trợ xử lý văn bản và các yêu cầu đầu vào. Sau vài ngày, em được giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ văn thư, thực hiện chữ ký số. Đây là cơ hội để em trau dồi nghề nghiệp cũng như kết nối thêm nhiều anh, chị trong cơ quan. Trước khi về phường, em còn được tập huấn về ứng dụng Đà Nẵng Smart City, các quy trình trên danang.gov.vn và chữ ký số. Nhờ vậy, khi làm việc, em tự tin hơn và biết cách xử lý tình huống phát sinh”.

Em Vũ Trường Huy, sinh viên ngành CNTT, Trường Đại học FPT hỗ trợ văn thư, thực hiện chữ ký số. Ảnh: XUÂN HẬU

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Điện Bàn Đông Phan Tuyên Hoàng nhận xét: “Hằng ngày, phường tiếp nhận từ 200-300 hồ sơ, với nhu cầu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính rất lớn. Chỉ trong vài ngày, các sinh viên đã thể hiện tinh thần nhiệt tình, làm việc đúng giờ, tuân thủ nội quy, góp phần tăng số lượng hồ sơ trực tuyến. Nếu thời gian hỗ trợ kéo dài thêm thì hiệu quả sẽ còn lớn hơn nữa”.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Ngọc Thạch, sở đã xây dựng kế hoạch triển khai sinh viên về hỗ trợ xã, phường đợt 1 từ ngày 18/8 đến 25/8/2025. Đây là hoạt động thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại địa phương, đặc biệt là trong cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

“Những ngày qua, sinh viên tiếp cận công việc nhanh và phần nào hỗ trợ địa phương giải quyết thủ tục hành chính. Sau đợt 1, chúng tôi sẽ tổ chức các đợt tiếp theo tùy theo nhu cầu và số lượng sinh viên đăng ký”, ông Thạch cho hay.

Nhà trường, Thành đoàn đồng hành, sinh viên rèn luyện từ thực tiễn

Mô hình đưa sinh viên công nghệ thông tin về xã, phường hỗ trợ trực tiếp không chỉ giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong ứng dụng công nghệ, mà còn là “lớp học thực tiễn” để sinh viên rèn nghề, cống hiến cho cộng đồng. Đây là minh chứng cho sự gắn kết giữa giáo dục, thanh niên và chính quyền trong đào tạo thế hệ trí thức trẻ có năng lực, giàu trách nhiệm.

Nhà trường chủ động, sinh viên sẵn sàng

ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt, Bí thư Đoàn Đại học Duy Tân cho biết, thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND thành phố và Công văn số 860/SKHCN-CNTT của Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân nhanh chóng xây dựng phương án triển khai.

Dù năm học mới đã bắt đầu, sinh viên phải học tập trung tại trường, nhưng nhờ tinh thần xung kích của đoàn viên, cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, 57 sinh viên đã đăng ký tình nguyện tham gia, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Lễ ra quân của sinh viên Trường Đại học FPT tham gia hỗ trợ các địa phương. Ảnh: H.T

Đội hình sinh viên của Đại học Duy Tân được phân bổ đến nhiều địa phương, trong đó có các xã miền núi giáp biên giới như Trà Linh, La Êê, La Dee, Hùng Sơn… và xã đảo Tân Hiệp.

Đoàn trường bố trí phương án di chuyển theo tuyến, có cán bộ quản lý đi cùng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để sinh viên được hỗ trợ chỗ ăn ở, sinh hoạt. Tại các điểm, mỗi nhóm đều có trưởng nhóm báo cáo tình hình hằng ngày, qua đó nhà trường theo dõi sát sao, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh.

“Chúng tôi có nhiều kênh hỗ trợ sinh viên, như nhóm zalo chung, nhóm kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương và các đơn vị liên quan, đến nay các em đã bắt nhịp công việc nhanh chóng, nhiều địa phương còn mong muốn kéo dài thời gian hỗ trợ”, ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Rèn luyện kỹ năng từ thực tiễn

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng, công tác chuẩn bị được tiến hành từ sớm. TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin, ngay từ cuối tháng 7 vừa qua, 57 sinh viên đã được tập huấn chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về sử dụng phần mềm hành chính công, quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, nền tảng Da Nang Smart City, VNeID và một số ứng dụng AI phục vụ hành chính.

Đoàn trường Đại học Duy Tân hỗ trợ xe đưa sinh viên đến các xã vùng cao, biên giới. Ảnh: H.T

Sau đó, các sinh viên trực tiếp tham gia hỗ trợ chính quyền cơ sở từ ngày 18 đến 25/8/2025 (đợt 1), đóng vai trò như “trợ lý công nghệ” đưa tri thức số đến gần hơn với cán bộ và người dân.

Phần lớn sinh viên tham gia là người địa phương nên thuận lợi trong công tác triển khai. Nhà trường phân công chuyên viên theo dõi, kết nối và nắm bắt tình hình hằng ngày để kịp thời hỗ trợ.

“Đây là hoạt động gắn kết giữa học tập và thực tiễn, giúp sinh viên vận dụng kiến thức công nghệ thông tin vào công việc, rèn kỹ năng mềm, tác phong chuyên nghiệp và ý thức công dân số. VKU xác định đồng hành cùng thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho quá trình xây dựng chính quyền số và xã hội số”, ông Thọ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Đà Nẵng cũng giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức và điều phối chiến dịch. Theo đại diện lãnh đạo Thành đoàn, việc đưa sinh viên ngành công nghệ thông tin về cơ sở hỗ trợ chuyển đổi số là hoạt động ý nghĩa, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền số.

Ngô Văn Nhật và Phạm Duy Khang vượt sóng ra xã đảo Tân Hiệp để hỗ trợ địa phương. Ảnh: NVCC

Các bạn trẻ không chỉ giúp cán bộ, công chức xử lý sự cố kỹ thuật, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp chính quyền địa phương bố trí sinh viên tình nguyện, tổ chức tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc hành chính.

Sau gần một tuần triển khai đợt 1, đánh giá cho thấy sinh viên đều có tác phong nghiêm túc, làm việc hiệu quả, tạo thiện cảm đối với cán bộ và người dân.

Sự đồng hành của các trường và Thành đoàn giúp địa phương có thêm lực lượng hỗ trợ công nghệ tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, sinh viên được rèn luyện trong môi trường thực tế, học cách ứng xử, làm việc nhóm, tiếp xúc trực tiếp với đời sống người dân.

Dấu chân từ giảng đường đến xã đảo, biên giới

Đăng ký tham gia chiến dịch hỗ trợ địa phương chuyển đổi số, nhiều sinh viên Đại học Duy Tân đã tạm gác lại giảng đường, vượt núi, vượt biển để đến với các xã biên giới, xã đảo còn nhiều khó khăn.

Hành trang các em mang theo không chỉ là kiến thức công nghệ, mà còn là nhiệt huyết tuổi trẻ, khát vọng cống hiến và niềm tự hào được góp sức mình vào hành trình kiến tạo chính quyền số.

Hành trình vượt núi

Phan Nguyễn Anh Thư, theo học Khoa Đào tạo Quốc tế - chuyên ngành Công nghệ phần mềm Việt - Mỹ, cùng Lê Bá Quỳnh Trâm, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, là hai gương mặt tình nguyện đến xã Trà Tân.

“Chuyến đi đến Trà Tân, chúng em mang theo sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến bởi háo hức được đóng góp một phần nhỏ bé cho hành trình chuyển đổi số của địa phương”, Anh Thư kể lại. Xe đưa đoàn vượt qua những cung đường cheo leo, gập ghềnh sỏi đá, nơi núi non trùng điệp bao quanh, để đến được với mảnh đất xa xôi này. Ban ngày, các sinh viên làm việc tại trụ sở UBND xã; buổi tối phải di chuyển 10-15km về thị trấn để nghỉ ngơi.

Phan Nguyễn Anh Thư và Lê Bá Quỳnh Trâm đăng ký đến xã Trà Tân để hỗ trợ địa phương. Ảnh: NVCC

“Điều khiến chúng em xúc động nhất chính là sự tận tình, gần gũi của cán bộ xã. Chúng em đến để hỗ trợ, nhưng rốt cuộc lại học được nhiều bài học quý. Mỗi ánh mắt vui mừng của bà con khi tự mình hoàn thành thủ tục, hay niềm phấn khởi của cán bộ xã khi thao tác thành thạo hơn với công nghệ, đều khiến chúng em cảm thấy nỗ lực của mình thật xứng đáng”, Anh Thư bộc bạch.

Nguyễn Văn Nhân và Dũ Ngọc Minh Tâm, sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế, được phân công về xã Trà Linh. Chặng đường đến nơi đầy gian nan, qua những con dốc quanh co, nhiều đoạn lầy lội.

Tại Trà Linh, các em với sự đồng hành của cán bộ xã nên cuối ngày, mọi thủ tục đều được giải quyết trọn vẹn. Nhân và Tâm còn được trải nghiệm ngủ tại nhà sàn truyền thống, giao lưu văn hóa, nghe chuyện đời thường của đồng bào Xơ Đăng và tham gia chương trình phát động ủng hộ nhân dân Cuba.

Tại La Dêê, xã vùng sâu giáp biên giới Lào, là điểm đến của Hồ Vũ Quang Huy (ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) và Nguyễn Văn Giỏi (ngành Khoa học máy tính). Đường đi lổn nhổn ổ voi, trời mưa khiến xe chở đoàn phải dừng lại, Huy và Giỏi phải đi nhờ xe trung chuyển mới đến nơi. “Dù vất vả nhưng chúng em được cán bộ xã đón tiếp nồng hậu, bố trí chỗ ở chu đáo, bao nhiêu mệt mỏi tan biến”, Quang Huy nhớ lại.

Em Hồ Vũ Quang Huy tham gia tập huấn chuyển đổi số cho địa phương. Ảnh: NVCC

Qua thực tế làm việc tại cơ sở đã giúp Huy và Giỏi hiểu rõ hơn những khó khăn của địa phương như: đường truyền mạng chập chờn, hạ tầng hạn chế. “Sự chân thành, hỗ trợ hết mình của cán bộ giúp chúng em vững tin hơn. Đây là trải nghiệm quý giá, để thấy rằng chuyển đổi số ở vùng sâu, vùng xa cần rất nhiều sự kiên trì và đồng hành”, Quang Huy chia sẻ.

Bình dân học AI trên xã đảo

Khác với núi rừng, vượt sóng ra xã đảo Tân Hiệp, Ngô Văn Nhật (ngành Công nghệ phần mềm CMU) và Phạm Duy Khang (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) đã có một trải nghiệm khác biệt. Sóng to, gió lớn khiến chuyến đi phải lùi lại một ngày. Khi đặt chân lên đảo, hai sinh viên lập tức cảm nhận sự mộc mạc với nhịp sống sớm mai, điều kiện ăn ở còn đơn sơ, internet chập chờn.

Nhiệm vụ chính của Nhật và Khang là hỗ trợ bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ tạo tài khoản, khai báo, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến đến cài đặt ứng dụng VNeID, DaNang Smart City. Các sinh viên còn đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống, gọi vui là “bình dân học AI”: dùng ChatGPT để soạn thảo văn bản, tìm thông tin, dịch ngôn ngữ…

Em Ngô Văn Nhật hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: NVCC

Không chỉ hỗ trợ người dân, hai sinh viên còn giúp cán bộ xã cài đặt chữ ký số, xử lý văn bản, áp dụng AI trong soạn thảo tài liệu, thuyết trình. “Ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng càng ngày chúng em càng thấy gắn bó, quý mến con người nơi đây. Mỗi nụ cười của bà con khi hoàn thành thủ tục là phần thưởng lớn nhất cho chúng em”, Nhật xúc động nói.

Ông Đinh Ngọc Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: “Ngay sau khi đặt chân lên đảo, hai sinh viên đã bắt tay ngay vào công việc. Các em tiếp cận rất nhanh, làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, được cán bộ và người dân đánh giá cao. Đặc biệt, các em còn hỗ trợ người cao tuổi khai báo thông tin trực tuyến, điều mà nhiều bà con còn gặp khó khăn”.

Những bước chân sinh viên trên con đường núi Trà Tân, trong bản làng Trà Linh, nơi biên giới La Dêê hay sóng nước Tân Hiệp không chỉ là chuyến đi tình nguyện mang chuyển đổi số đến gần người dân mà còn là hành trình trưởng thành, nơi tuổi trẻ được thử thách, được sống hết mình và học cách sẻ chia.

