Thanh thiếu niên Sinh viên công nghệ thông tin ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số ĐNO - Từ ngày 18 - 25/8, 105 sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT) các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ra quân hỗ trợ chính quyền 44 phường, xã về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

Sinh viên Huỳnh Lê Ngọc Dung (Đại học Duy Tân) hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Nà. Ảnh: XUÂN SƠN

Đây là đợt ra quân đầu tiên theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang từ sớm, sinh viên Phan Công Hiếu (Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt Hàn) được lãnh đạo UBND xã Hòa Vang và trung tâm giao các nhiệm vụ: hỗ trợ người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn người dân bấm số; tìm danh mục...

Đang trong thời gian nghỉ hè, Hiếu tình nguyện nhận nhiệm vụ với mong muốn góp một phần sức trẻ hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương.

Sinh viên Phan Công Hiếu (Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt Hàn) hỗ trợ người dân xã Hòa Vang đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Nà, sinh viên Huỳnh Lê Ngọc Dung (Đại học Duy Tân) tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan hồ sơ trực tuyến. Dù đã được Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn trước đó nhưng quá trình làm việc thực tế của Dung và các bạn vẫn gặp những khó khăn ban đầu.

“Đa phần người dân đến đây chưa đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến nên chúng em phải hướng dẫn từ đầu. Một số trường hợp chưa đăng ký định danh VNeID mức 2, em phải hướng dẫn bà con đến Công an xã để kích hoạt”, Dung chia sẻ.

Đôi bạn Đinh Văn Đạt và Mạc Đỗ Gia Huy (Trường Đại học FPT Đà Nẵng) tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Danang Smart City trên điện thoại để tối ưu việc thực hiện các thủ tục hành chính.

“Trên ứng dụng Danang Smart City có trợ lý ảo AI, nếu người dân được hướng dẫn và sử dụng tốt thì hoàn toàn có thể linh động khi chuẩn bị giấy tờ và đăng ký hồ sơ trực tuyến tại nhà trước khi đến trung tâm phục vụ hành chính công, rút ngắn thời gian chờ đợi”, Đạt cho biết.

Tại các địa phương, lực lượng sinh viên sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý các sự cố kỹ thuật về thiết bị CNTT; hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến trong hành chính. Bên cạnh đó, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố Đà Nẵng…

Qua rà soát của Sở Nội vụ và đăng ký từ các địa phương, hiện có 69 phường, xã trên địa bàn thành phố có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Ông Trần Văn Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang cho hay: “Đặc thù xã Hòa Vang là nông nghiệp, người dân hầu hết là nông dân nên có phần hạn chế khi tiếp cận CNTT và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Sự có mặt của đội ngũ tình nguyện viên là rất kịp thời”.

“ Sinh viên tình nguyện viên với sức trẻ và kỹ năng CNTT giúp người dân tiếp cận và sử dụng tốt dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, giảm tải áp lực cho cán bộ, công chức, viên chức, đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ. Ông Trần Văn Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang

Sinh viên Trường đại học FPT phối hợp lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trương đưa sinh viên ngành CNTT về hỗ trợ phường, xã nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Sau đợt ra quân lần này, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các trường, cơ quan sẽ tổ chức các đợt tiếp theo theo nhu cầu của xã, phường và đăng ký của sinh viên.

Việc triển khai sinh viên tình nguyện về hỗ trợ xã, phường hoạt động trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Trước đó, để hỗ trợ xã, phường hoạt động trong thời gian đầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã huy động nhân lực của doanh nghiệp trong ngành (VNPT, Bưu điện, Viettel) trực tiếp hỗ trợ xã, phường ứng dụng CNTT, với 2 người/xã, phường.

[VIDEO] - Sinh viên ngành CNTT ra quân hỗ trợ chính quyền chuyển đổi số: