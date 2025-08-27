Y tế Chủ động tầm soát ung thư để bảo đảm sức khỏe Tầm soát ung thư định kỳ là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Việc này không chỉ tăng khả năng điều trị thành công mà còn giảm thiểu chi phí và thời gian chữa trị.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tầm soát ung thư phổi bằng phương pháp chụp CT phổi liều thấp, không thuốc cản quang cho người dân. Ảnh: LÊ HÙNG

Hiệu quả điều trị ít xâm lấn trong ung thư giai đoạn sớm

Bệnh nhân Đ.T.N (58 tuổi) đi khám sức khỏe định kỳ, được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chỉ định nội soi đại trực tràng tầm soát ung thư.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện khối u dạng thảm ở trực tràng, kích thước khoảng 7x8cm, chiếm gần 3/4 chu vi lòng trực tràng - hình thái điển hình của tổn thương ung thư sớm.

Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm CT-MRI để đánh giá giai đoạn bệnh trước khi can thiệp điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh của khối u xác định: bệnh nhân bị ung thư trực tràng giai đoạn sớm, tế bào ung thư mới chỉ khu trú trong lớp niêm mạc, chưa xâm lấn xuống lớp phía dưới.

Nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, bệnh nhân phục hồi nhanh và ra viện an toàn chỉ sau 1 ngày can thiệp. Đây là minh chứng cho hiệu quả của điều trị ít xâm lấn trong ung thư giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Nội soi và thăm dò chức năng (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng), ung thư ống tiêu hóa (bao gồm thực quản, dạ dày, đại trực tràng) là nhóm bệnh lý có tỷ lệ mắc cao. Phần lớn, ung thư ống tiêu hóa chỉ được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, khi người bệnh đã có triệu chứng rõ rệt.

Việc điều trị ở giai đoạn muộn thường rất phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị; đi kèm với chi phí cao, nhiều nguy cơ tái phát, di căn cao.

Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) cho phép loại bỏ triệt để tổn thương mà không cần phẫu thuật mở. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi tay nghề cao và hệ thống thiết bị hiện đại.

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là một trong số ít đơn vị tại miền Trung triển khai thường quy kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư ống tiêu hóa giai đoạn sớm.

Tầm soát định kỳ: biện pháp quan trọng

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, tầm soát ung thư định kỳ là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư, từ đó tăng khả năng điều trị thành công và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nhiều loại ung thư có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng…

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chụp nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú cho người dân. Ảnh: LÊ HÙNG

“Việc tầm soát định kỳ không chỉ giúp phát hiện ung thư sớm mà còn giúp giảm chi phí điều trị và tránh được những phương pháp điều trị xâm lấn. Ngoài ra, tầm soát còn giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe, khuyến khích mọi người thay đổi lối sống lành mạnh hơn. Việc làm này không chỉ là sự đầu tư cho sức khỏe hiện tại mà còn là sự bảo vệ cho tương lai”, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, tầm soát ung thư là quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ ở những người không có triệu chứng bệnh nhằm phát hiện sớm ung thư hoặc tiền ung thư. Mục tiêu của việc tầm soát là tìm ra bệnh ở giai đoạn sớm nhất, khi việc điều trị có hiệu quả cao nhất và tỷ lệ sống còn cao hơn.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, CDC chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình tầm soát các bệnh ung thư thường gặp nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tầm soát ung thư cũng như nắm các thông tin cần thiết về bệnh ung thư cần tầm soát và phương tiện tầm soát.

Thông qua các chương trình, CDC mong muốn người dân hiểu đúng về ý nghĩa của tầm soát ung thư; những bệnh ung thư cần tầm soát và phương tiện tầm soát; và mục đích lâu dài nhằm giảm tỷ lệ lạm dụng các chỉ định tầm soát không hiệu quả.

CDC thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, trong đó có các bệnh ung thư. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết cho người dân về yếu tố nguy cơ, thực hiện sống lành và tiêm vắc xin phòng bệnh, đơn vị xây dựng kế hoạch để sàng lọc các bệnh lý ung thư ở các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời quản lý bệnh nhân một cách hiệu quả.

Theo số liệu Globocan năm 2022, ở Việt Nam có 5 loại ung thư với số lượng ca mắc cao nhất và tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu gồm: ung thư vú, gan, phổi, đại trực tràng và dạ dày. Các bệnh ung thư có tỷ lệ mắc cao và tử vong nhiều, có phương pháp tầm soát giá trị cao và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm sẽ được khuyến nghị tầm soát.