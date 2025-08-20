Thứ Tư, 20/8/2025
Đoàn chuyên gia IGRO thăm, làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

TRÍ DŨNG 20/08/2025 07:10

Ngày 19/8, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội Xạ trị ung thư phụ khoa quốc tế (IGRO - International Gynecologic Radiation Oncology Consortium) đến thăm và làm việc tại bệnh viện.

Đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội Xạ trị ung thư phụ khoa quốc tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: L.H
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia IGRO khảo sát thực tế hoạt động xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Từ đó định hướng, xây dựng chương trình đào tạo và cố vấn dành cho đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý, kỹ thuật viên của bệnh viện.

Đây là cơ hội quan trọng để đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện nâng cao chuyên môn, tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư phụ khoa cho người bệnh tại khu vực miền Trung và Việt Nam.

IGRO là liên minh quốc tế được thành lập với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo và điều trị ung thư phụ khoa bằng xạ trị tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là một trong những trung tâm đào tạo được IGRO lựa chọn để triển khai chương trình từ năm 2025.

Được biết, xạ trị là một trong những thế mạnh của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Với 2 máy xạ trị gia tốc và 1 máy xạ trị áp sát suất liều cao, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã triển khai hầu hết kỹ thuật xạ trị hiện nay như xạ trị 3D phù hợp mô đích, xạ trị điều biến cường độ chùm tia, hóa xạ trị đồng thời, xạ trị giảm nhẹ, xạ trị toàn trục tủy sống, xạ trị áp sát suất liều cao dưới hướng dẫn của hình ảnh.

Điều trị xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang ngày càng tốt hơn cả về số lượng và chất lượng thể hiện qua các số liệu thống kê bệnh nhân tăng lên hàng năm, không chỉ bệnh nhân ở Đà Nẵng mà còn nhiều tỉnh, thành phố khác.

