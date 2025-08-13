Chính quyền - đoàn thể Chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, tại một số trung tâm phục vụ hành chính công các phường trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, người dân chủ động tăng dần nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

Công chức phường An Khê (phải) hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Ảnh: TRỌNG HUY

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ngày càng cao

Ông Trương Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê cho biết, qua hơn một tháng đi vào hoạt động, trên cơ sở thống kê kết quả thực tế trong tháng 7/2025 và 4 ngày đầu tháng 8/2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn trong tháng 7 đạt 92,78%; tháng 8 (từ ngày 1 - 4/8) đạt 97,64%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 đã có chuyển biến tích cực, tăng 4,86 điểm % so với tháng 7.

Đối với tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua môi trường trực tuyến, trong tháng 7 đạt 40,19%; tháng 8 đạt 94,25%. Ông Toàn cho biết, đây là chỉ tiêu có sự cải thiện mạnh nhất, tăng đến 54,06 điểm % chỉ sau 4 ngày đầu tháng 8. Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác truyền thông, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến và sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận.

Về tỷ lệ hồ sơ có thanh toán trực tuyến, tháng 7 đạt 7,69%; tháng 8 đạt 41,79%. Như vậy, tỷ lệ hồ sơ có phát sinh thanh toán trực tuyến cũng đã có chuyển biến tích cực, tăng 34,10 điểm % so với tháng 7.

Từ kết quả so sánh giữa tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 có thể thấy, tỷ lệ hồ sơ nộp qua môi trường trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đã có bước tiến vượt bậc, phản ánh nỗ lực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn công dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Phường Thanh Khê có dân số đông nhất thành phố với hơn 200.000 người. Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính địa phương này tiếp nhận và xử lý đến thời điểm này cũng cao nhất thành phố, với gần 19.000 hồ sơ (từ 1/7 – 9/8).

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê luôn trong tình trạng đông người dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Viết Trí cho biết, tỷ lệ giao dịch nộp hồ sơ và thanh toán qua mạng những ngày đầu tháng 8 tăng đáng kể so với tháng 7. Trong tuần đầu tháng 8, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 98,82% (tháng 7 chỉ đạt chưa đến 50%); số hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 36,11%.

“Điều này cũng dễ hiểu, do khi vừa mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều nội dung liên quan cần hoàn thiện. Qua hơn một tháng vận hành, mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, người dân đã dần quen và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng tăng lên đáng kể”, ông Trí cho biết.

Tại phường Điện Bàn, từ ngày 1/7 đến ngày 3/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 652 hồ sơ (trong đó trực tuyến 585 hồ sơ; trực tiếp 67 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 89,72%. Phường đã trả kết quả 609 hồ sơ (trong đó đúng và trước hạn 608 hồ sơ; trễ hạn 1 hồ sơ), tỷ lệ trước và đúng hạn là 99,85%.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bùi Phước Tùng cho biết, đơn vị phân công công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận liên quan giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm đúng hạn. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được triển khai đồng bộ, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Tại một số phường như An Hải, Sơn Trà, sau thời gian đầu đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương cũng dần đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng cao; như phường Sơn Trà việc trả hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 91,43%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 46,13%.

Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong việc giải quyết, đáp ứng nhu cầu cho tổ chức, công dân nhanh chóng, kịp thời và tiện lợi.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh chuyển biến tích cực, đến nay việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công ở các phường vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đoàn thanh niên phường Thanh Khê hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo ông Trương Thanh Toàn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê đã thực hiện công khai 349 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Trong 349 thủ tục hành chính này chỉ có 255 thủ tục hành chính được cấu hình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đã ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ trực tuyến của tổ chức, công dân.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn chưa ban hành danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gây hạn chế trong việc chủ động chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất, quy trình tiếp nhận và hướng dẫn người dân. Đây cũng là khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang đề xuất cấp thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ.

Theo ông Trần Viết Trí, cùng với những yếu tố mang tính khách quan, thì cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban ngành của phường và của phường với sở, ban, ngành đến nay vẫn chưa thực sự thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, với nguồn nhân lực các phòng chuyên môn hiện nay giảm dẫn đến việc tiếp nhận, xử lý lượng hồ sơ tăng đột biến của phường sẽ dẫn đến thời gian xử lý sẽ kéo dài, dẫn đến trễ hạn hồ sơ là tất yếu, nhất là lĩnh vực khó như đất đai.

Theo Sở Nội vụ, đối với việc cấu hình quy trình điện tử, trong giai đoạn này, nhân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự thay đổi và biến động. Một số quy trình liên thông chưa vận hành thông suốt do liên quan đến từ hai đơn vị trở lên.

Thành phố đang khẩn trương ban hành lại toàn bộ quy trình nội bộ và tiến hành cấu hình đầy đủ, kịp thời nhằm phục vụ theo dõi tiến độ và cá nhân hóa trách nhiệm trong xử lý thủ tục hành chính.

Để bảo đảm thông suốt, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Khoa học và Công nghệ đã thiết lập đường dây nóng (Tổng đài 1022), đội ngũ tổng đài viên và lực lượng vận hành hệ thống hoạt động 24/7. Bưu điện bố trí phục vụ nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại tất cả các trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã.

Đoàn Thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tại tất cả trung tâm phục vụ hành chính công. UBND các phường, xã thành lập tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ. Các nhà mạng bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại mỗi phường, xã để hỗ trợ.

Hiện nay, UBND thành phố đã có chủ trương bố trí 1 - 2 biên chế công nghệ thông tin cho mỗi phường, xã; đang lập kế hoạch huy động sinh viên tình nguyện từ các trường đại học công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố để hỗ trợ cho phường, xã trong việc thực hiện thủ tục hành chính.