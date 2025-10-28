Thế giới Chuyến công du châu Á nhiều kỳ vọng của ông Trump Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang theo kỳ vọng khôi phục ảnh hưởng kinh tế, củng cố các liên minh chiến lược và mở ra một trật tự thương mại cân bằng hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: Reuters

Nhiều thỏa thuận được ký kết

Malaysia, nước chủ nhà của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày của ông Trump. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ tại Kuala Lumpur ngay trong ngày khai mạc hội nghị (26/10) là tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Washington đối với khu vực mà lâu nay Mỹ vẫn gọi là “trung tâm của thế kỷ châu Á”.

Bloomberg dẫn lời phát biểu của ông Trump tại hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ: “Thông điệp của chúng tôi gửi đến các nước Đông Nam Á là Mỹ luôn sát cánh cùng các bạn 100% và chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác vững mạnh trong nhiều thế hệ”. Ông khẳng định nước Mỹ dưới thời ông đang ở “thời kỳ hoàng kim”, sẵn sàng chia sẻ cơ hội và trách nhiệm với các đối tác trong khu vực.

Bên lề hội nghị, theo CNA, Tổng thống Trump chứng kiến hàng loạt thỏa thuận thương mại và khoáng sản chiến lược được ký kết giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á. Những thỏa thuận này bao phủ 68% tổng kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 475 tỷ USD giữa Mỹ và ASEAN, thể hiện chiến lược rõ ràng của Washington gồm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc và mở rộng mạng lưới hợp tác kinh tế tại khu vực.

Trong khi đó, các nước Đông Nam Á nhìn thấy cơ hội tăng cường xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường, đánh dấu thế cân bằng mới trong cấu trúc kinh tế toàn cầu đang tái định hình.

Việc Mỹ liên tiếp thúc đẩy hợp tác với ASEAN cũng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2022, bước phát triển từ khuôn khổ đối tác chiến lược ra đời năm 2015. Đó là tiến trình dài hơi, nối tiếp mối quan hệ đối thoại Mỹ - ASEAN bắt đầu từ năm 1977 và nay được cụ thể hóa bằng các hành động mang tính kinh tế - chiến lược sâu sắc.

Củng cố liên minh truyền thống ở Đông Bắc Á

Ông Trump đến Nhật Bản ngày 27/10 để hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với tân Thủ tướng Takaichi Sanae. Đây là cơ hội để hai bên khẳng định tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ, vốn được coi là “hòn đá tảng” của hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Theo Japan Times, bà Takaichi dự kiến khẳng định cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP cuối năm tài chính này, thể hiện mong muốn chia sẻ gánh nặng an ninh theo đề nghị lâu nay của Mỹ. Việc ông Trump chọn Tokyo làm chặng dừng thứ hai cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Nhật Bản trong mạng lưới đồng minh của Washington, đặc biệt khi nước này đẩy mạnh vai trò chủ động hơn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Chặng cuối trong hành trình của ông Trump là Hàn Quốc, nơi ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Lee Jae Myung. Theo CNN, Hàn Quốc luôn cân nhắc kỹ lưỡng trong việc điều hướng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Seoul và Washington là những đồng minh vững chắc trong hơn 7 thập kỷ và gần đây xích lại gần hơn trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề ở châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, ông Trump sẽ dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc. Tại đây, Tổng thống Mỹ dự kiến gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đại đa số truyền thông Mỹ. Đây được coi là cuộc đối thoại được chờ đợi nhất trong năm, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ở trạng thái “căng thẳng có kiểm soát”.

Đáng chú ý, ngày 26/10, hai bên nhất trí thỏa thuận khung về thương mại mới. Nếu diễn ra thuận lợi, cuộc gặp có thể mở đường cho thỏa thuận kinh tế song phương mới, mang tính định hướng thương mại toàn cầu.

Sau giai đoạn gián đoạn và hoài nghi về cam kết của Mỹ với khu vực, chuyến công du của ông Trump thể hiện phản ánh rõ chiến lược củng cố mạng lưới đồng minh, tái định hình chuỗi cung ứng và khẳng định tăng cường sự hiện diện của Washington ở châu Á - Thái Bình Dương.