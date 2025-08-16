Xã hội Chuyển đổi số bắt đầu từ nhân dân - Bài cuối: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Với tầm nhìn trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang dành nguồn lực lớn để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 3, bên trái sang) tặng quà chúc mừng 5 học viên xuất sắc tại lớp thiết kế vi mạch VLSI - Physical Design. Ảnh: XUÂN HẬU

Từ chính sách thu hút chuyên gia, nâng cao chất lượng đào tạo đến xây dựng liên minh chiến lược giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái nhân lực phục vụ các ngành công nghệ mũi nhọn như thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Liên kết đào tạo đạt chuẩn quốc tế

Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) cho biết, trung tâm đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng với 255 học viên tham gia như: lớp bồi dưỡng, đào tạo thiết kế vi mạch cơ bản dành cho giảng viên trên địa bàn; lớp đào tạo thiết kế vi mạch cơ bản dành cho giảng viên và sinh viên trên địa bàn; lớp đào tạo VLSI - Physical Design.

Trung tâm cũng áp dụng mô hình “Train the trainer” mời chuyên gia từ doanh nghiệp và viện nghiên cứu đào tạo giảng viên, sau đó giảng viên quay lại giảng dạy cho sinh viên.

DSAC còn liên kết với doanh nghiệp tuyển chọn sinh viên xuất sắc từ các trường để đào tạo từ cơ bản, trung cấp đến thực chiến tại dự án, giúp người học sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp ngay khi ra trường.

Ông Lê Hoàng Phúc cho rằng tầm nhìn của trung tâm là trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc trong lĩnh vực bán dẫn và AI, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp - nhà trường - nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là góp phần tạo ra những sản phẩm chip “Made in Vietnam” và xây dựng “chủ quyền AI” cho Việt Nam, tức sản phẩm được phát triển tại Việt Nam và dữ liệu người Việt được lưu trữ trong nước. Trung tâm hướng tới việc không chỉ đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ quốc tế, phát triển những dự án chuyên sâu, đóng góp vào nền kinh tế số của Đà Nẵng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) đào tạo ngành Kỹ sư Thiết kế vi mạch bán dẫn. Ảnh: X.HẬU



Mới đây, Trung tâm DSAC bế giảng lớp thiết kế vi mạch VLSI - Physical Design và khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành bán dẫn. Lớp thiết kế vi mạch VLSI - Physical Design, triển khai từ tháng 4/2025, được phối hợp tổ chức cùng TreSemi, Synopsys, GASA và Sovico, đào tạo 31 học viên là sinh viên năm cuối và giảng viên các ngành điện tử - viễn thông, kỹ thuật máy tính, IoT và công nghệ thông tin.

Ông Phil Hoàng, chuyên gia vi mạch bán dẫn, nhà sáng lập TreSemi (Hoa Kỳ) giảng dạy tại lớp học chia sẻ: “Đà Nẵng đã có những bước đi rất đúng trong chuẩn bị nguồn nhân lực bán dẫn. Thành phố có những dự án cụ thể, gắn kết Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường và chuyên gia để định hướng đào tạo và sản xuất chip cạnh tranh toàn cầu. Thông qua những lớp học này giúp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn. Đó cũng là cơ hội để Đà Nẵng có đủ nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế để chuẩn bị đón đầu làn sóng đầu tư mới”.

Bên cạnh đó, Trung tâm DSAC còn liên kết mở lớp tiếng Anh chuyên ngành bán dẫn tập trung vào kỹ năng giao tiếp, viết CV, kể chuyện cá nhân, trả lời phỏng vấn và tối ưu hóa hồ sơ LinkedIn theo chuẩn quốc tế.

Theo chuyên gia Mark Filshie, người có 18 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao ngành công nghệ tại châu Á, trực tiếp giảng dạy đã nhận định: “Kỹ sư Việt Nam không chỉ cần chuyên môn tốt mà còn phải thể hiện bản thân chuyên nghiệp. Chương trình này sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào sân chơi toàn cầu”.

Mở rộng đào tạo, nâng chuẩn giảng viên

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và 3.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo. Với mục tiêu này, năm 2024 thì 8 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng đã tuyển 600 sinh viên ngành vi mạch, bán dẫn; dự kiến năm 2025 sẽ tuyển khoảng 1.000 sinh viên.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) chú trọng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với lĩnh vực vi mạch, bán dẫn. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) là một trong những đơn vị tiên phong mở ngành Kỹ sư Thiết kế vi mạch bán dẫn, tuyển 70 sinh viên trong năm 2024 với điểm chuẩn 27, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

VKU hỗ trợ tài chính, học bổng, miễn phí ký túc xá năm đầu và kêu gọi doanh nghiệp đồng hành tạo cơ hội nghề nghiệp. Năm 2025, trường tiếp tục tuyển 80 chỉ tiêu với tiêu chí giữ chất lượng đầu vào cao.

TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường VKU, cho biết đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt. Năm 2024, VKU phối hợp Trung tâm DSAC, Viện Công nghệ Thông tin (ĐHQG Hà Nội) và Synopsys tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn về thiết kế vi mạch lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Đồng thời, giảng viên VKU tham gia các khóa kiểm thử, đóng gói vi mạch do Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ) tổ chức, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Hiện VKU có hơn 30 giảng viên trong lĩnh vực vi mạch, được đào tạo tại Anh, Pháp, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Nhờ dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc, nhiều giảng viên được sang Hàn Quốc bồi dưỡng chuyên môn, tiếp cận công nghệ mới.

Cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ với Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ “thông minh” (VKU-SSTH), phần mềm bản quyền Synopsys, Cadence, phòng Lab IoT & Vi mạch từ dự án World Bank…

VKU gắn kết đào tạo với doanh nghiệp thông qua câu lạc bộ Vi mạch (VKU-ICC), chương trình song ngữ Nhật - Việt với Công ty NiX, và các dự án hợp tác như “Phát triển vi mạch gia tốc hệ thống AI phát hiện mã độc thời gian thực” với Connexus. Nhà trường thường xuyên tổ chức hội thảo với đối tác quốc tế như IEEE CASS, LG, Samsung… giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới và mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Đến nay, VKU đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại, từng bước hoàn thiện và đến tháng 3/2024 chính thức thành lập, khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh (VKU-SSTH) với hệ thống trang thiết bị tiên tiến cùng phần mềm bản quyền quốc tế như Synopsys, Cadence,… tạo môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) cũng mở ngành Thiết kế vi mạch, tuyển khóa đầu tiên 50 sinh viên năm 2024. Theo TS. Nguyễn Linh Nam - Phó Hiệu trưởng, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cử 25 lượt giảng viên và 30 sinh viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về bán dẫn, thiết kế vi mạch do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức.

Nhà trường hợp tác với nhiều doanh nghiệp như Acronics, Veron Group, TreSemi… để tạo điều kiện thực hành, thực tập cho sinh viên. Các doanh nghiệp đầu tư máy móc hiện đại cho phòng thí nghiệm, như Công ty Accretech Việt Nam (Tập đoàn Tokyo Seimitsu, Nhật Bản) tài trợ phòng kỹ thuật đo lường chính xác.

Trường cũng mở rộng hợp tác quốc tế với Thái Lan, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Anh, Singapore… và triển khai 3 dự án thuộc cộng đồng châu Âu ERASMUS+ nhằm nâng cao năng lực giảng viên, thúc đẩy năng lượng tái tạo và cải tiến chương trình đào tạo trong lĩnh vực robot và công nghệ số.

TS. Nguyễn Linh Nam khẳng định: “Những hợp tác này giúp nhà trường tạo môi trường học tập, nghiên cứu năng động, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời đưa hình ảnh trường ra khu vực và thế giới”.

Với sự đồng bộ từ chiến lược thành phố đến nỗ lực của các trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, Đà Nẵng đang từng bước hình thành hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn.

Đầu tư cho con người không chỉ là bước đi chiến lược mà còn là nền tảng để Đà Nẵng bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới.