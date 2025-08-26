Quốc phòng - An ninh Công an Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho lực lượng an ninh ĐNO - Từ ngày 25 - 29/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho lực lượng an ninh.

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng tại hội trường 01 Công an thành phố Đà Nẵng (phường Bàn Thạch). Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Lớp bồi dưỡng có 407 học viên tham gia, gồm trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh, tổ trưởng hoặc tổ phó tổ an ninh; trưởng đồn công an, phó trưởng đồn công an và cán bộ phụ trách an ninh.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết, kể từ khi lực lượng Công an thành phố triển khai mô hình tổ chức hai cấp.

Từ ngày 1/7 đến nay, lực lượng Công an thành phố nói chung và an ninh nói riêng chủ động bám sát địa bàn, cơ sở, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác an ninh cơ sở cần sâu sát hơn, bám sát địa bàn, tăng cường vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Với 9 chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt và thảo luận, Đại tá Nguyễn Thành Long đề nghị học viên nghiên cứu, trao đổi để nâng cao nghiệp vụ, vận dụng hiệu quả vào công tác. Đây cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi khó khăn, vướng mắc để thống nhất tháo gỡ.