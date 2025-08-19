Quốc phòng - An ninh Công an xã Chiên Đàn lắng nghe ý kiến nhân dân ĐNO - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn vừa phối hợp Công an xã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Xã Chiên Đàn tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Người dân xã Chiên Đàn đề nghị Công an xã thành lập tổ công an trực tại trụ sở các xã cũ để kịp thời giải quyết vấn đề an ninh, trật tự xã hội; bố trí tổ cán bộ nữ để dễ dàng xử lý nếu xảy ra vụ việc liên quan tới phụ nữ.

Người dân đề nghị mở lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường tuần tra tại địa bàn trọng điểm, nơi thường xuyên xảy ra trộm cắp, cờ bạc, ma túy.

Ngoài ra, lực lượng công an tiếp tục duy trì mô hình tiếng loa an ninh; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tuyến ĐT615. Người dân phản ánh tình trạng đánh bạc, đá gà tại thôn Lâm Môn; mất an toàn giao thông trên các tuyến đường chính qua địa phận xã…

Lãnh đạo Công an xã Chiên Đàn tiếp thu ý kiến của người dân và cam kết kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, có biện pháp cứng rắn xử lý hành vi vi phạm pháp luật.