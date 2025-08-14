Thứ Năm, 14/8/2025
An ninh trật tự

Khen thưởng đột xuất Công an xã Hà Nha về thành tích tấn công, trấn áp tội phạm

CHÂU NỮ - XUÂN VĨNH 14/08/2025 17:25

ĐNO - Ngày 13/8, Chủ tịch UBND xã Hà Nha Mai Thanh Sang tặng giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Công an xã Hà Nha về thành tích xuất sắc đột xuất trong tấn công, trấn áp tội phạm.

MA TÚY
Công an xã Hà Nha bắt quả tang các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 11 giờ 15 phút ngày 12/8, trong quá trình tuần tra tại khu vực nghĩa trang Phước Định, lực lượng Công an xã Hà Nha phát hiện 3 đối tượng gồm: N.K.Q.H. (SN 1993), L.V.H. (SN 2000), P.Q.T. (SN 2007, đều trú xã Hà Nha) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, tổ công tác khống chế, thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 1 nỏ tự chế, 1 túi đựng ma túy đã qua sử dụng, 3 điện thoại di động và một số vật dụng khác.

khen-thuong-chuan(1).jpg
Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Hà Nha khen thưởng đột xuất Công an xã Hà Nha. Ảnh: CACC

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an xã Hà Nha phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên phục vụ tổ chức thành công các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, Công an xã Hà Nha triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Hà Nha
      An ninh trật tự
      Khen thưởng đột xuất Công an xã Hà Nha về thành tích tấn công, trấn áp tội phạm

