Chính trị Cử tri thành phố kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh ĐNO - Sáng 28/8, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố, gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm; Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Đức Tiến tiếp xúc cử tri 3 phường: Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời, chia sẻ những nhóm cơ chế, chính sách đặc thù tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố sau hợp nhất. Thông tin kết quả các kỳ họp của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 8, HĐND thành phố. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tổng cộng có 17 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 3 phường liên quan các vấn đề như: một số dự án treo ở phường Cẩm An (cũ), xã Cẩm Thanh (cũ) gây trở ngại đến đời sống dân cư, làm mất mỹ quan du lịch ven biển; vướng mắc trong đền bù, giải tỏa, thi công Dự án đường Nguyễn Tất Thành (ĐT607).

Ngoài ra, cử tri kiến nghị ngành chức năng cần xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè trái phép, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị; chấn chỉnh vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy; giải quyết các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục liên quan đến người có công...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Đức Tiến ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 3 phường; đề nghị các phường cần tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp các dự án đầu tư, dự án đường giao thông kéo dài, chậm tiến độ trên địa bàn để báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo.

Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri, trình các cấp có thẩm quyền của thành phố giải quyết, có kết quả trả lời thỏa đáng trong thời gian đến.